Ubuntu 22.04.4 LTS: nuovo update con Linux 6.5 e Mesa 23.2

Canonical ha finalmente rilasciato Ubuntu 22.04.4 LTS. Si tratta quarta release della sua ultima versione di OS a con supporto a lungo termine Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), con componenti principali aggiornati. Tale versione arriva sei mesi dopo il rilascio di Ubuntu 22.04.3 LTS ed è dedicata agli utenti che desiderano installare il sistema Jammy Jellyfish su nuovi computer senza dover scaricare centinaia di pacchetti aggiornati dai repository dopo l’installazione. Ubuntu 22.04.4 LTS è dotato di kernel e stack grafici più recenti dall'ultima versione intermedia di Ubuntu, Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur).

Ubuntu 22.04.4 LTS: tutti i sistemi Ubuntu aggiornati alla nuova versione

Questa versione minore di Ubuntu 22.04 LTS è alimentata dal kernel Linux 6.5, già offerto come installazione opzionale agli utenti esistenti all'inizio di gennaio 2024. Inoltre, utilizza lo stack grafico Mesa 23.2. L'aggiornamento dello stack grafico è incluso per impostazione predefinita e il kernel Linux 6.5 garantisce un supporto hardware di prim'ordine per i dispositivi più recenti. Naturalmente, Ubuntu 22.04.4 LTS include anche tutti i pacchetti aggiornati e le correzioni di sicurezza rilasciati a partire da Ubuntu 22.04.3 LTS. Anche tutte le versioni ufficiali dell’OS sono state aggiornate alla v. 22.04.4, inclusi Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE e Ubuntu Kylin. Questi sistemi sono già tutti disponibili per il download dalla pagina di download ufficiale.

Naturalmente, gli utenti esistenti di Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) non hanno bisogno di scaricare questa nuova versione minore per mantenere aggiornate le loro installazioni. Se si dispone di un'installazione integra, basta aggiornarla semplicemente utilizzando l'utilità Software Updater. In alternativa si può eseguire il comando sudo apt update && sudo apt full-upgrade nell'app Terminale. Nel frattempo, Canonical sta già lavorando sulla prossima serie Ubuntu LTS, Noble Numbat (ovvero Ubuntu 24.04 LTS), il cui lancio è previsto per il 25 aprile 2024. Tale versione include il nuovo kernel Linux 6.8, stack grafico Mesa 24, ambiente desktop GNOME 46 e altre novità.