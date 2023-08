Ubuntu 22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish) è disponibile

Ha preso ufficialmente il via la distribuzione di Ubuntu 22.04.3 LTS da parte di Canonical. Questa versione di Jammy Jellyfish porta con sé alcune novità importanti che andremo a elencare a breve nell'articolo. È disponibile sotto forma di nuovo supporto per chi desidera effettuare un'installazione pulita, mentre coloro che già utilizzano 22.04.x LTS possono semplicemente eseguire un aggiornamento del sistema attraverso l'utility Update Manager.

Le novità di Canonical per Ubuntu 22.04.3 LTS

Basato sul kernel Linux 6.2 per garantire prestazioni ottimizzate, include una serie di miglioramenti destinati a componenti come quelli inerenti ai driver Mesa (23.0.4) che strizza l'occhio agli appassionati di gaming, alla shell GNOME (42.9), al pacchetto LibreOffice (7.5.5) per la produttività e al browser Mozilla Firefox (116) per la navigazione. Sono inoltre presenti tutte le correzioni fin qui implementate sul fronte della sicurezza.

Disponibili anche gli update per le derivate ufficiali (flavor) del progetto ovvero Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu Studio, alcune delle quali basate sull'ambiente grafico KDE, altre xu Xfce, LXDE, MATE o Budgie. È possibile trovare le rispettive ISO da scaricare sfogliando le directory della risorsa dedicata.

La distribuzione iniziale di Ubuntu 22.04 LTS è avvenuta nel mese di aprile 2022 e, da allora, saranno garantiti cinque anni di aggiornamenti. Ad oggi, è senza dubbio tra le scelte consigliate a chi cerca un sistema operativo della famiglia Linux che possa rivelarsi stabile nell'utilizzo quotidiano. Il rollout della nuova release Long-Term Support interessa le edizioni Desktop, IoT e Cloud.

Questi i requisiti di sistema consigliati: processore dual core da 2 GHz (o migliore), 4 GB di RAM, 25 GB di spazio libero, lettore DVD o porta USB per il setup, accesso a Internet consigliato (ma non indispensabile).

Per il changelog completo con la descrizione dei bug corretti dalla release 22.04.2 a quella 22.04.3 rimandiamo al sito ufficiale. Lo stesso vale per il download dell'immagine di installazione.