Ubuntu 22.04.1 LTS disponibile per il download

Il team di sviluppatori Canonical ha annunciato alla sua community di utenti la disponibilità del nuovo aggiornamento del file ISO di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". Questo update del media d'installazione introduce tutte le patch e gli upgrade rilasciati in questi mesi nei repository software della distribuzione. Quindi di base gli utenti che utilizzano Ubuntu 22.04 sul proprio computer hanno già ottenuto questo ventaglio di patch, quindi non sarà necessario procedere alla reinstallazione del sistema operativo.

Tale rilascio in realtà doveva essere disponibile ad inizio del mese di agosto tuttavia è stato rimandato di alcuni giorni a causa di una serie di bug molto gravi che compromettono il corretto funzionamento degli installer Snap di varie applicazioni, come ad esempio quello riguardante il browser open source Firefox.

Ubuntu 22.04.1 LTS integra un vasto bacino di security update dedicati alla nota falla di sicurezza denominata come Retbleed. Questa falla viene indentificata dai diversi ricercatori di sicurezza come uno "speculative execution attack" che interessa le piattaforme hardware x86-64 ed ARM, dunque può essere sfruttata per eseguire attacchi verso tutti i normali PC in commercio oltre ai SoC (System on a Chip) ARM che vengono implementati all'interno dei cellulari o dei tablet.

Sempre secondo i security researcher per mitigare i possibili danni è necessario modificare in modo estensivo il sistema operativo e questo inevitabilmente comporta una degradazione prestazionale che va dal 14% fino al 39% in certi contesti e configurazioni hardware. Dunque i coder di Canonical hanno provveduto ad implementare questa serie di patch su Ubuntu 22.04.1 LTS, quindi chi si ritroverà ad installare la distribuzione sarà già protetto da Retbleed.

In Ubuntu 22.04.1 LTS sono inoltre presenti i più recenti update dei driver Mesa e Nvidia. Questo permette agli utenti della distribuzione di ottenere le migliori prestazioni, anche durante le sessioni videoludiche, con un vasto set di GPU di ultima generazione.