Ubuntu 22.04.1 LTS: rilascio rimandato a causa di un bug con Snap

Il team di sviluppatori Canonical ha annunciato alla sua community di utenti che a causa di una problematica tecnica è stato necessario posticipare il rilascio dell'aggiornamento del file ISO di Ubuntu 22.04.1 LTS (Long Term Support) "Jammy Jellyfish", ovvero la prima point release di questo ramo della distribuzione. Ubuntu 22.04.1 LTS "Jammy Jellyfish" dovrebbe essere dunque disponibile in forma stabile entro l'11 agosto, salvo l'insorgere di ulteriori imprevisti. Secondo quanto dichiarato dai coder guidati dal CEO (Chief Executive Officer) Mark Shuttleworth sembra che il tutto sia stato rimandato a causa di una serie di bug molto gravi che compromettono il corretto funzionamento degli installer Snap di varie applicazioni, come ad esempio quello riguardante il browser open source Firefox.

I programmatori della distribuzione da diversi anni sono all'opera per rendere i pacchetti eseguibili Snap al pari dei formati concorrenti, come ad esempio Flatpak. Il punto è che malgrado passi il tempo le problematiche rimangono sempre le medesime, ovvero: startup time lento ed in alcuni casi anche instabilità post installazione. Soltanto di recente i coder di Ubuntu sono riusciti a migliorare le tempistiche di avvio di alcuni software pacchettizzati tramite Snap.

Per citare un caso concreto, nelle scorse settimane l'installer snap di Firefox ha ricevuto una serie di update che gli hanno garantito uno startup time più rapido del 50% su varie configurazioni hardware. Tali migliorie sono state possibili grazie ad una stretta collaborazione con il team di sviluppatori della Mozilla Foundation. I developer hanno infatti impostato il browser del Panda Rosso in modo tale che all'avvio del programma siano caricato solo il pacchetto di lingua predefinita. Andando quindi a risparmiare parecchio tempo e risorse del sistema. Inoltre Canonical ha anche implementato un nuovo algoritmo di compressione chiamato LZO che garantisce un boost di performance non indifferente.

Dunque per consentire la risoluzione di queste problematiche con i pacchetti Snap gli sviluppatori della distribuzione hanno deciso di concedersi qualche giorno extra per sistemare il tutto.