Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver" è ora in Extended Security Maintenance

Canonical ha reso noto alla propria community di addetti ai lavori e sviluppatori indipendenti che Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support) "Bionic Beaver" ha quasi ultimato il proprio ciclo vitale ed è dunque stata etichettata come ESM (Extended Security Maintenance). A partire dal 31 maggio infatti questa vecchia release di Ubuntu è stata spostata all'interno di un programma di supporto a pagamento dedicato esclusivamente alle aziende. Non sarà quindi più possibile per gli utenti consumer ricevere supporto e aggiornamenti gratuitamente. Non si tratta di qualcosa di nuovo, anche la vecchia Ubuntu 16.04 è ora nel ramo ESM ed il suo ciclo di vita dovrebbe terminare definitivamente ad aprile 2024. Ubuntu 18.04 invece godrà di altri cinque anni di supporto esteso, per lo più si tratterà di patch di sicurezza, e verrà mantenuta nel programma ESM fino ad aprile 2028.

Questa tipologia di supporto viene garantita per tutte quelle aziende che hanno sviluppato un proprio applicativo su una LTS di Ubuntu e sono quindi interessante a mantenere un ambiente quanto più duraturo e stabile possibile. Canonical offre quindi un supporto dedicato a tali imprese che, sommandosi con il normale ciclo vitale delle LTS, arriva fino a dieci anni di update e bugfix di sicurezza. Ovviamente per poter accedere al ramo ESM è necessario sottoscrivere il piano chiamato Ubuntu Pro, che è disponibile per le architetture hardware: amd64, arm64, s390X e PowerPC ed è indicato quindi per: i desktop, i server, device IoT, cloud pubblici su AWS (Amazon Web Services), Azure, Google Cloud, IBM Cloud e Oracle Cloud.

Chiunque non desideri sottoscrivere l'abbonamento ad Ubuntu Pro è invitato ad eseguire l'aggiornamento alla release LTS di Ubuntu successiva ovvero Ubuntu 20.04 "Focal Fossa", con supporto gratuito fino ad aprile 2025, oppure ancora meglio alla LTS più recente cioè Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish" che invece sarà supportata gratuitamente fino ad aprile 2027 e rappresenta quindi l'opzione migliore se si è alla ricerca di un ambiente quanto più stabile possibile.