TypeScript 49 con "satisfies" operator

Entro metà novembre 2022 dovrebbe essere disponibile TypeScript 49, nuova versione ora in fase di betatest del linguaggio nato per offrire JavaScript con il supporto opzionale della tipizzazione stretta la cui compilazione restituisce codice JavaScript standard.

"Satisfies" operator e compilazione

Tra le novità più rilevanti di questo rilascio abbiamo sicuramente il "satisfies" operator, pensato soprattutto per facilitare l'intercettazione degli errori. Esso permette infatti di verificare che il tipo di un'espressione corrisponda ad un determinato tipo, senza modificare il tipo di ritorno dell'espressione stessa.

Nel suo post di presentazione lo sviluppatore Daniel Rosenwasser mostra un esempio abbastanza articolato di questa nuova feature, dimostrando come grazie a tale operatore ci si possa assicurare che un oggetto possegga tutte le chiavi di un tipo e non oltre.

In alcuni casi il "satisfies" operator potrebbe dar luogo a comportamenti inattesi, ad esempio per via del fatto che esso dà vita a controlli addizionali sui tipi senza modificarne alcuno, caratteristica che a differenza di quanto accade con JavaScript dovrebbe essere già propria di TypeScript. Si tratta comunque di una soluzione utile proprio per il fatto di prevenire modifiche indesiderate dei tipi.

Un'altra novità interessante riguarda la compilazione automatica dei file quando questi subiscono una qualche modifica, non si tratta di una funzionalità del tutto inedita ma in precedenza ciò avveniva esclusivamente tramite polling (verifica ciclica dei file), ora invece vengono utilizzate come riferimento gli eventi di sistema. Il guadagno in termini di efficienza risulta evidente, anche se sarà possibile ricorrere al polling quando necessario.

L'assenza degli ECMAScript Decorator

In TypeScript 49 non sono presenti i Decorator previsti dallo standard ECMAScript. In realtà esiste una proposta per la loro introduzione nel linguaggio ma questa sarebbe ancora ferma al cosiddetto Stage 3, cioè appena un passaggio prima dello Stage 4 che precede l'introduzione ufficiale.

Questo accade perché se da una parte è vero che TypeScript si basa su JavaScript, è anche vero che si tratta di due progetti differenti seguiti da altrettanti team. Ciò pone dei problemi di coordinamento che spesso portano il primo a dei ritardi nell'aderenza con gli standard.