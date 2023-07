Per cercare di fronteggiare la concorrenza sempre più agguerrita e soprattutto per potersi adattare a quelle che sono le tendenze del momento, a stretto giro Twitter andrà ad integrare la possibilità di effettuare chiamate audio e video.

Twitter: stanno per arrivare le chiamate audio e video

A comunicare la buona nuova è stato Andrea Conway, Senior Product Designer di Twitter. La feature dovrebbe debuttare nei prossimi giorni. Di seguito il tweet che annuncia la cosa.

Nel tweet è presente un'immagine che mostra l’interfaccia della nuova funzione. Da quel che si evince, durante la conversazione testuale privata è possibile passare alla conversazione audio o video premendo sull’icona del telefono in alto a destra.

La funzionalità non andrà a sfruttare il numero di telefono degli utenti e con ogni probabilità si tratterà di una funzione destinata in via esclusiva agli abbonati a Twitter Blue, ma per la conferma è necessario attendere l’annuncio ufficiale.

Da notare che la nuova funzione era già stata preannunciata tempo addietro da Elon Musk. Circa due mesi fa, l'allora CEO aveva pubblicato un tweet per comunicare l’arrivo della crittografia end-to-end per i messaggi diretti. Con lo stesso messaggio aveva annunciato lo sviluppo della funzionalità per poter effettuare chiamate audio e video.

Nel mentre, uno strano bug sta colpendo gli utenti: invece di mostrare l’inserzione pubblicitaria con il nome dell’inserzionista e il link al sito Web, nei tweet è apparso il logo di Twitter, il link al suo sito e la scritta “DPA_Placeholder” (DPA è l’acronimo di Dynamics Product Ads). Quasi sicuramente si è verificato un problema con la piattaforma di advertising.