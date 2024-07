TV LG OLED da 65 pollici e 4K ad un PREZZO SHOCK su Amazon (-56%)

LG è un'azienda di grande rilevanza nell'ambito della produzione di televisori e oggi, su Amazon, la smart TV da 65 pollici OLED e 4K targata proprio LG viene messa in sconto del 56% per un costo totale e finale di 1190€.

Offertissima: le caratteristiche della TV LG

Il TV LG OLED da 65 pollici rappresenta l'avanguardia della tecnologia televisiva grazie ai pixel auto-illuminanti che offrono colori perfetti, nero perfetto e contrasto infinito. Dotato del processore α7 GEN6 con Intelligenza Artificiale, il TV ottimizza automaticamente immagini e audio in base a ciò che stai guardando, garantendo sempre la migliore qualità possibile. Il design minimale con bordi sottili non solo migliora l'estetica del tuo ambiente, ma cattura l'attenzione anche quando il televisore è spento.

Grazie alle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, puoi portare l'esperienza cinematografica direttamente a casa tua. Le immagini sono profonde e ricche di sfumature, mentre l'audio posizionale coinvolgente ti immerge completamente nella scena.

Per gli appassionati di gaming, questo TV è un sogno che diventa realtà. Con 2 porte HDMI 2.1 e supporto per gameplay in 4K 120fps con VRR e Dolby Vision, offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva con input lag ridotto.

L'Assistente Vocale ThinQ AI risponde ai tuoi comandi vocali, permettendoti di cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i dispositivi connessi e trovare risposte su Internet. Il sistema operativo webOS 23, insieme al telecomando puntatore, rende l'accesso alle app di streaming e ai nuovi contenuti ancora più semplice e intuitivo.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto in formato XL del 56% sulla TV LG che viene venduta a 1190€.

