TV estera dall’Italia: con Surfshark VPN si può

Stai cercando un modo per guardare la TV estera dall’Italia? Bene, ti presento la soluzione: Surfshark VPN. Dimentica le procedure complicate: basta attivare la VPN, scegliere il server in un altro Paese e voilà, il tuo IP si sposterà là.

In questo modo, si possono aggirare i blocchi geografici che impediscono l'accesso ai contenuti stranieri. Lo stesso vale per accedere a Rai Play quando sei all’estero. Molte emittenti estere offrono piattaforme proprio come Rai Play, accessibili con la VPN senza alcun problema.

Tv estera dall'Italia: possibile con Surfshark VPN

Non devi essere un genio dell’informatica per usare Surfshark VPN. Devi soltanto attivare la VPN e scegliere il server del Paese per vedere i contenuti proposti. Quanto ti costa farlo? Qui viene il bello: con l’attuale sconto dell’86% sul piano biennale, pagherai soltanto 2,19 euro al mese. In più, ti vengono regalati 3 mesi di abbonamento extra. E se il servizio non dovesse soddisfarti? Puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Non preoccuparti per tutti gli altri contenuti di altri Paesi, perché Surfshark ha server in decine di nazioni, quindi trovare quello giusto non sarà un problema. Basta connetterti al sito o all'app dell'emittente e avviare lo streaming. Facile, no?

Ovviamente, la VPN di Surfshark non ti consente soltanto di vedere i contenuti di altri Paesi. È un potentissimo strumento che proteggere i tuoi dati e la tua privacy online utilizzando la crittografia di livello militare. Nessuno, e dico nessuno, potrai mai spiare ciò che fai online o rubare i tuoi dati di navigazione. Sei in una botte di ferro, insomma.

Quindi, Surfshark VPN è un servizio che ti consente diverse cose, tra cui la possibilità di vedere la TV estera dall’Italia. La promo attuale, però, è a tempo limitato, quindi cerca di abbonarti subito!

