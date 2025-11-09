Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Tutto Sky a 35,90 euro al mese: torna l'offerta dell'anno

Il pacchetto include la fibra Sky Wi-Fi, il catalogo di Sky TV e gli appuntamenti imperdibili di Sky Sport.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 nov 2025
Sky ha rilanciato la sua migliore offerta del 2025, proponendo il servizio fibra Sky Wifi insieme alle serie e agli show di Sky TV più gli eventi sportivi di Sky Sport a 35,90 euro al mese per 18 mesi, a fronte di un prezzo di listino di 81,80 euro. Calcolatrice alla mano, dunque, la promozione in corso - valida fino al 1° dicembre - consente di risparmiare 826 euro in un anno e mezzo.

Ecco nel dettaglio i prezzi dell'offerta Sky:

  • Sky Wifi a 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese per 18 mesi, attivazione gratuita
  • Sky TV + Sky Sport + Ultra HD a 15,00 euro al mese invece di 51,90 euro al mese per 18 mesi, attivazione a 19 euro

Al termine dei 18 mesi il costo di Sky Wifi passa a 29,90 euro al mese, invece il pacchetto Sky TV + Sky Sport si rinnova al prezzo di listino in vigore in quella data. Volendo, è possibile rinnovare la propria adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti oppure disdire con un preavviso di 30 giorni. In prossimità della scadenza, Sky comunicherà la possibilità di rinnovo.

Ricordiamo infine che la promozione Sky Wifi + Sky TV e Sky Sport è attivabile direttamente online.

sky offerta 35,90 euro al mese

Cosa comprende l'offerta Sky

L'attuale offerta promossa da Sky include innanzitutto il servizio fibra Sky Wifi, che consente di navigare con una connessione stabile e veloce (fino a 1 Gb/s). Stabilità e velocità della linea sono garantite dal modem Sky Wifi Hub, il quale integra la tecnologia WiFi 6 per offrire il massimo delle prestazioni su tutti i dispositivi.

C'è poi Sky TV, con il quale si ha accesso al ricco catalogo di serie e show firmati Sky. Gli amanti delle serie televisive possono contare su un'ampia selezione di serie italiane e internazionali, quest'ultime anche in contemporanea con la programmazione statunitense.

Infine Sky Sport, uno dei migliori pacchetti per gli appassionati di eventi sportivi. La sua proposta comprende infatti la UEFA Champions League e le coppe europee, tutta la Formula 1 e la MotoGP, il tennis con i tornei dell'ATP Tour e WTA Tour, più Wimbledon, lo US Open, le Nitto ATP Finals e le WTA Finals.

