Tutto lo sport di Sky in offerta a 24,90€ al mese per 18 mesi

Fino al 2 febbraio è possibile approfittare dell'offerta sul pacchetto Sky Sport, in promo a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro. La promozione di Sky consente di risparmiare 486 euro in un anno e mezzo e prevede un costo di attivazione pari a 19 euro (invece di 99 euro), con il decoder Sky Stream incluso.

Il pacchetto di Sky Sport dà accesso a tutto lo sport di Sky, tra cui il tennis, le coppe europee di calcio, la Formula 1, la MotoGP, l'NBA e altro ancora. Inclusi nell'offerta anche Eurosport e Sky TV, con gli show per tutta la famiglia e le migliori serie tv internazionali.

L'offerta speciale sul pacchetto Sky Sport

Il pacchetto Sky Sport offre agli appassionati l'offerta sportiva più ampia oggi disponibile in Italia. A partire dalle coppe europee, con 185 partite su 203 a stagione della Champions League in esclusiva, più tutti gli incontri di Europa League e Conference League.

Spazio anche al grande tennis, con i tornei del Grande Slam Wimbledon e US Open in esclusiva, più gli Australian Open e il Roland Garros grazie ad Eurosport. A questi si aggiungono poi tutti i tornei dell'ATP Tour e WTA Tour, inclusi i Masters 1000, insieme alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis.

I fan dei motori possono invece assistere a tutte le prove e le gare dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP in esclusiva. Tra le altre cose, questo è un anno molto particolare, con il debutto di Lewis Hamilton sulla Rossa e quello di Marc Marquez nel team ufficiale Ducati al fianco di "Pecco" Bagnaia.

Non manca infine il basket, con lo spettacolo dell'NBA, inclusi i playoff e le attesissime Finals, così come il Sei Nazioni di Rugby e alcuni dei più importanti appuntamenti con il golf e la vela.

Il pacchetto Sky Sport è in offerta a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro, per un risparmio complessivo di 486 euro in un anno e mezzo. La promozione in corso sarà valida fino al 2 febbraio.

