Tutto lo sport di Sky è in offerta ad un prezzo speciale

Fino a questa domenica è possibile attivare il pacchetto Sky Sport insieme a Sky TV al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro. La promozione in corso sul sito di Sky prevede un costo di attivazione di 19 euro, con incluso il nuovo decoder Sky Stream che dà accesso all'intera programmazione della pay-tv sia in televisione che in streaming senza l'ausilio della parabola.

Ogni mese il risparmio è pari a 27 euro, che in un anno e mezzo si trasforma nella cifra monstre di 486 euro. Si tratta di un'offerta ottima, soprattutto per gli appassionati di sport che durante la settimana vogliono staccare guardando alcune delle migliori serie italiane e internazionali oppure le produzioni Sky Original.

Cosa comprende il pacchetto Sky Sport

Il recente trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open, a un anno di distanza dal primo slam dell'azzurro a Melbourne, ha avvicinato ancora più persone al tennis. Sky, con il pacchetto Sky Sport, consente di vedere tutti i tornei ATP WTA, Wimbledon e lo US Open, insieme agli Australian Open e il Roland Garros grazie alla diretta dei canali Eurosport, più le ATP Finals e la Coppa Davis.

Intanto, a marzo riprenderanno i Mondiali di Formula 1 e MotoGP. Così come nelle passate stagioni, anche quest'anno tutti i weekend di gara saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky: c'è grande attesa in particolare per la Ferrari, dopo l'arrivo dell'otto volte campione del mondo Lewis Hamilton a Maranello, così come per il dream team Ducati composto dalla coppia Francesco Bagnaia-Marc Marquez.

Oltre poi all'NBA, l'Eurolega, il Sei Nazioni di rugby e il golf, con Sky Sport è possibile vedere 185 partite su 203 a stagione di Champions League, più tutti gli incontri di Europa League e Conference League.

Ricapitolndo dunque, fino a domenica 2 febbraio è possibile attivare Sky Sport + Sky TV a 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 51,90 euro, con un costo di attivazione di 19 euro che comprende l'innovativo decoder Sky Stream. Il risparmio complessivo in un anno e mezzo è pari a 486 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.