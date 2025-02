Tutti cantano Sanremo: 1 mese gratis di Apple Music ai nuovi iscritti

In occasione della 75^ edizione del Festival di Sanremo, Apple Music ha deciso di riproporre 1 mese gratis del suo servizio ai nuovi iscritti, dando così la possibilità a tutti di ascoltare le canzoni di Sanremo 2025 senza pubblicità e illimitatamente. Inoltre, grazie alla funzionalità Apple Music Sing, chiunque può cantare il proprio brano preferito seguendo il testo in tempo reale.

Apple Music è il servizio streaming musicale di Apple, uno dei punti di riferimento assoluti nel suo settore. Tra le altre cose, offre l'accesso a più di 100 milioni di canzoni, senza pubblicità e offline, su qualunque dispositivo in uso. Al termine poi del periodo di prova, si è liberi di scegliere se proseguire a 10,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.

Le canzoni di Sanremo 2025 più ascoltate su Apple Music

Ecco la top 25 dei brani più ascoltati in Italia (classifica aggiornata a lunedì 17 febbraio, dunque dopo due giorni la finale di Sanremo):

Balorda Nostalgia (Olly) Battito (Fedez) La cura per me (Giorgia) Volevo essere un duro (Lucio Corsi) Incoscienti Giovani (Achille Lauro) Dimenticarsi alle 7 (Elodie) L'albero delle noci (Brunori Sas) La mia parola (Shablo, Guè & Joshua feat. Tormento) Cuoricini (Coma_Cose) Fuorilegge (Rose Villain) La tana del granchio (Bresh) Damme 'na mano (Tony Effe) Lentamente (Irama) Il ritmo delle cose (Rkomi) Chiamo io chiami tu (Gaia) Quando sarai piccola (Simone Cristicchi) Se t'innamori muori (Noemi) Viva la vita (Francesco Gabbani) Anema e Core (Serena Brancale) Tu con chi fai l'amore (The Kolors) Grazie ma no grazie (Willie Peyote) Vertebre (Settembre) Fango in paradiso (Francesca Michielin) Mille volte ancora (Rocco Hunt) Amarcord (Sarah Toscano)

Il brano vincitore del Festival di quest'anno si conferma dunque al primo posto anche nella classifica dei brani più ascoltati in Italia con il servizio streaming Apple Music. Al secondo posto il tormentone Battito di Fedez, terza Giorgia con la sua La cura per me.

