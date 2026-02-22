Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Tutte le prove gratuite di Apple Music disponibili a febbraio
Un riepilogo delle prove gratuite disponibili per l'abbonamento al servizio di streaming musicale Apple Music.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 feb 2026
Il servizio di streaming musicale in abbonamento Apple Music offre varie prove gratuite in base al tipo di utenza e di acquisto. Nella maggior parte dei casi, si può beneficiare di un periodo di prova della durata di 1 mese, ma in un caso specifico si possono riscattare perfino 3 mesi gratuiti.

Apple Music, lo ricordiamo, ospita oltre cento milioni di canzoni e contenuti esclusivi, tra cui concerti dal vivo e interviste. Il servizio prevede l’assenza totale di pubblicità e il supporto all’audio spaziale e la definizione lossless, per la migliore esperienza di ascolto possibile.

Le varie prove gratuite di Apple Music

La prova gratuita classica è riservata ai nuovi abbonamenti: gli utenti che si iscrivono per la prima volta ad Apple Music ottengono 1 mese di prova gratuito.

Un altro periodo di prova è riservato agli studenti: quest’ultimi hanno diritto sia a 1 mese di Apple Music sia a 1 mese di Apple TV gratis.

Il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino è inoltre incluso in One, l’abbonamento che consente di ottenere fino a cinque servizi Apple in un unico pacchetto: chi si iscrive per la prima volta a One ha a sua volta diritto a 1 mese gratis.

Un’ulteriore prova di 1 mese è concessa agli utenti che sottoscrivono il piano Famiglia, che permette di condividere Apple Music con altre cinque persone.

Infine, acquistando un nuovo dispositivo idoneo, si possono sbloccare 3 mesi di periodo d’uso gratuito: dell’elenco dei dispositivi compatibili fanno parte iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Flex) e HomePods e HomePod mini.

Al termine del periodo di prova gratuito, Apple Music si rinnova a 10,99 euro al mese con il piano Individuale, a 5,99 euro con il piano Studenti e a 16,99 euro con il piano Famiglia, con la possibilità di disdire il contratto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

