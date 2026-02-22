Tutte le prove gratuite di Apple Music disponibili a febbraio

Il servizio di streaming musicale in abbonamento Apple Music offre varie prove gratuite in base al tipo di utenza e di acquisto. Nella maggior parte dei casi, si può beneficiare di un periodo di prova della durata di 1 mese, ma in un caso specifico si possono riscattare perfino 3 mesi gratuiti.
Apple Music, lo ricordiamo, ospita oltre cento milioni di canzoni e contenuti esclusivi, tra cui concerti dal vivo e interviste. Il servizio prevede l’assenza totale di pubblicità e il supporto all’audio spaziale e la definizione lossless, per la migliore esperienza di ascolto possibile.
Le varie prove gratuite di Apple Music
La prova gratuita classica è riservata ai nuovi abbonamenti: gli utenti che si iscrivono per la prima volta ad Apple Music ottengono 1 mese di prova gratuito.
Un altro periodo di prova è riservato agli studenti: quest’ultimi hanno diritto sia a 1 mese di Apple Music sia a 1 mese di Apple TV gratis.
Il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino è inoltre incluso in One, l’abbonamento che consente di ottenere fino a cinque servizi Apple in un unico pacchetto: chi si iscrive per la prima volta a One ha a sua volta diritto a 1 mese gratis.
Un’ulteriore prova di 1 mese è concessa agli utenti che sottoscrivono il piano Famiglia, che permette di condividere Apple Music con altre cinque persone.
Infine, acquistando un nuovo dispositivo idoneo, si possono sbloccare 3 mesi di periodo d’uso gratuito: dell’elenco dei dispositivi compatibili fanno parte iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Flex) e HomePods e HomePod mini.
Al termine del periodo di prova gratuito, Apple Music si rinnova a 10,99 euro al mese con il piano Individuale, a 5,99 euro con il piano Studenti e a 16,99 euro con il piano Famiglia, con la possibilità di disdire il contratto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.
