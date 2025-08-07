Tutte le novità di Apple TV+ puoi vederle gratis per 7 giorni: ecco come

Agosto sta portando una ventata di novità su Apple TV+, il servizio streaming targato Apple. Il mese in questione è caratterizzato con diversi contenuti originali pronti al debutto, tra nuovi titoli e il ritorno di serie già amate dal pubblico.

I primi episodi di Chief of War, la nuova produzione drammatica con Jason Momoa, sono disponibili dal 1 agosto, affiancati dalla quarta stagione del delicato show per bambini Acquasilente. Tra le uscite da segnare sul calendario ci sono anche i nuovi episodi di Platonic e Invasion, la prima in catalogo da ieri e la seconda dal prossimo 22 agosto. A Ferragosto spazio alla musica con uno speciale dedicato a Snoopy, mentre a fine mese torna anche L'isola delle forme, acclamata animazione in stop-motion.

Per chi non è ancora abbonato, Apple TV+ offre una prova gratuita di 7 giorni attivabile direttamente sul sito ufficiale della piattaforma. Al termine della quale il costo è di 9,99 euro al mese.

Le uscite Apple TV+ da non perdere questo mese

Il primo giorno di agosto ha segnato l'arrivo di Chief of War, una serie ambientata nelle Hawaii del XIX secolo, che racconta la lotta di un popolo indigeno contro l’invasione coloniale. Protagonista è Jason Momoa, anche co-creatore dello show.

Nello stesso giorno è arrivata anche Acquasilente, la serie per bambini dallo spirito contemplativo che segue le avventure quotidiane dei fratelli Addy, Karl e Michael, accompagnati dal loro enigmatico vicino.

Il 6 agosto è stata la volta di Platonic, che riporta sullo schermo l'improbabile coppia di amici Sylvia e Will, interpretati da Rose Byrne e Seth Rogen, per una seconda stagione di situazioni esilaranti e dialoghi taglienti.

Per Ferragosto, i riflettori si accendono su Snoopy presenta: il musical dell'estate, il primo speciale musicale dedicato ai Peanuts dopo 35 anni. Un omaggio che cade nell'anno del 75° anniversario della striscia più amata di sempre.

Il 22 agosto è prevista invece l'attesa uscita della terza stagione di Invasion, la serie sci-fi firmata da David Weil e Simon Kinberg. Oltre ai protagonisti delle stagioni precedenti, fa il suo ingresso nel cast anche Erika Alexander.

Infine, il 29 agosto, torna L'isola delle forme, serie animata pluripremiata ispirata alle opere di Mac Barnett e Jon Klassen, che accompagnerà i più piccoli con nuove storie narrate in stop-motion.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.