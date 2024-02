Tutta la qualità di JBL nelle cuffie bluetooth in offerta al 46% DI SCONTO

Le cuffie JBL rappresentano un'eccellente soluzione per gli amanti della musica in movimento. Con un design on-ear di colore blu, offrono un'esperienza di ascolto senza fili di alta qualità, grazie alla tecnologia Bluetooth e alla potenza dei bassi JBL Pure Bass. Con un tempo di ricarica di soli 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale continua, con la possibilità di una ricarica veloce che offre 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica.

La connessione Multipoint consente di passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all'altro, consentendo una transizione fluida tra la visione di video su tablet e le chiamate sul cellulare, oltre a poter attivare l'assistente vocale con un pulsante multifunzione.

Il loro design leggero, confortevole e pieghevole li rende ideali per un uso prolungato, con morbidi padiglioni auricolari e un archetto imbottito che assicurano un comfort ottimale ovunque tu vada. Con una costruzione in plastica e pelle sintetica, queste cuffie uniscono resistenza e comfort per un'esperienza di ascolto senza compromessi.

In dotazione anche un cavo di ricarica USB-C, garantendo che tu sia sempre pronto ad immergerti nella tua musica preferita, ovunque ti trovi. Queste cuffie JBL , dunque, sono la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza di ascolto wireless di alta qualità, con un design pratico e funzionale che si adatta al tuo stile di vita attivo.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 46% sulle cuffie JBL per un prezzo totale d'acquisto di 26,99€.