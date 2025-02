Tutta la privacy di cui hai bisogno, a meno di 20 centesimi al giorno con questa VPN

Ogni volta che ci colleghiamo a internet, lasciamo tracce della nostra attività, esponendo i nostri dati personali a terzi. Una soluzione semplice ed efficace per garantire sicurezza e anonimato è l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network). Noi ti segnaliamo ExpressVPN, perché è in offerta: sottoscrivendo l'abbonamento biennale a soli 4,87 euro al mese, riceverai anche 4 mesi gratuiti.

Ecco tutti i motivi per utilizzare una VPN

Una VPN cripta tutto il traffico internet del tuo dispositivo, impedendo a terzi di monitorare le tue attività online. Ciò significa che il tuo operatore non potrà conservare informazioni sui siti che visiti, sui tuoi orari di connessione o sui dispositivi che utilizzi. Con una VPN come ExpressVPN, puoi navigare con tranquillità, perché niente di quello che fai online sarà esposto.

In Italia, i provider di servizi internet sono obbligati a conservare i metadati di navigazione per almeno 12 mesi. Usando una VPN, ad esempio, puoi impedire la registrazione di queste informazioni. E poi ti protegge anche quando sei all'estero oppure connesso a reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente più vulnerabili agli attacchi informatici.

Ma una VPN è utile anche in altri contesti, ad esempio quando devi oltrepassare dei limiti imposti dal territorio geografico in cui ti trovi, oppure da Firewall impostati ad hoc. Molti istituti scolastici e universitari impongono restrizioni all'accesso a determinati siti web, inclusi strumenti di Intelligenza Artificiale: con ExpressVPN, puoi bypassare questi blocchi e navigare liberamente sul web.

Tutto ciò è possibile grazie ai server disponibili in 105 Paesi, che ti permettono anche di accedere a contenuti disponibili esclusivamente in altre nazioni. Inoltre, ExpressVPN include funzioni extra come: un password manager, il blocco dei tracker e il parental control per monitorare i più piccoli di casa.

ExpressVPN è ora in offerta con uno sconto del 61%: 2 anni di servizio, con 4 mesi GRATIS INCLUSI, per soli 4,87 euro al mese. Poco meno di 20 centesimi al giorno. Inoltre, tutti i piani includono una eSIM da 5 GB gratuita per viaggiare senza problemi all'estero senza costi di roaming e una garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Approfittane ora: la promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato!

