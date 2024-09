Truffe WhatsApp: attenzione allo Smishing affettivo, come evitarlo

Negli ultimi anni, le truffe sentimentali online sono diventate sempre più diffuse, con i cybercriminali che sfruttano le emozioni e i legami affettivi per raggirare le persone e sottrarre denaro. Una delle tecniche più comuni è lo smishing affettivo, che consiste nell’invio di messaggi fraudolenti che fingono di provenire da amici o familiari, richiedendo aiuto in situazioni d'emergenza.

Questi truffatori spesso si servono di piattaforme di messaggistica come WhatsApp, impersonando persone conosciute dalla vittima. In molti casi, simulano una situazione di crisi, come un telefono rotto o una richiesta urgente di denaro, con l'obiettivo di generare panico e spingere la vittima a reagire immediatamente. In questo stato di ansia, le persone tendono a inviare denaro o a cliccare su link sospetti, senza avere il tempo di verificare la veridicità del messaggio.

Per proteggersi da queste truffe, è importante mantenere la calma e controllare l’identità del mittente. Quando si ricevono messaggi urgenti, il primo passo dovrebbe essere cercare di contattare la persona interessata tramite un altro canale, come una telefonata o un messaggio diretto su un social network.

Richiesta di denaro e truffe romantiche

Nel momento in cui la richiesta riguarda denaro, bisogna diffidare, soprattutto se arriva in modo improvviso e insistente. Inoltre, è fondamentale evitare di cliccare su link non familiari o sospetti, poiché potrebbero condurre a siti web malevoli progettati per rubare informazioni personali o infettare il dispositivo.

Accanto allo smishing affettivo, vi sono anche le cosiddette truffe romantiche, dove i criminali creano profili falsi online per instaurare relazioni sentimentali con le loro vittime. L'obiettivo è quello di guadagnare la fiducia dell’interlocutore, per poi richiedere denaro o dati personali. I segnali di queste truffe includono profili online eccessivamente perfetti o richieste di denaro in fasi precoci della relazione.

In caso di sospetto di truffa, è importante agire tempestivamente, denunciando l’accaduto alle autorità competenti e segnalando il profilo sospetto alle piattaforme utilizzate. Sensibilizzare gli altri su questi rischi può contribuire a prevenire ulteriori vittime.