Truffe online: i falsi broker causano danni da 147 milioni di euro

Nel 2024, le truffe legate al trading online hanno avuto un impatto devastante in Italia, con i falsi broker che hanno sottratto ben 147 milioni di euro, rappresentando l'80% delle perdite totali causate da inganni online. Questa cifra allarmante è emersa dal rapporto della Polizia Postale, che ha sottolineato come le truffe nel settore del trading online abbiano coinvolto il 26% di tutti i crimini informatici registrati.

Secondo i dati forniti dalla Polizia Postale, 18.714 episodi di truffa sono stati documentati nel corso dell'anno, con 4.909 di questi riconducibili al trading online fraudolento. Nonostante 388 persone siano state indagate, il numero dei truffatori ancora sconosciuti è difficile da stimare. La parte più preoccupante di queste frodi è il consistente ammontare di denaro sottratto alle vittime, con la somma di 147 milioni di euro che costituisce la porzione più grande dei guadagni illeciti nel settore delle truffe online per il 2024.

Alcuni meccanismi dei truffatori: come scoprirli

I meccanismi utilizzati dai truffatori nel contesto del trading online sono molto sofisticati. Spesso ricorrono a video promozionali e post sui social media, nei quali falsi broker vantano collaborazioni con figure famose, la cui voce viene riprodotta tramite avanzate tecnologie di intelligenza artificiale. Altri truffatori optano per il contatto diretto telefonico, in cui si presentano come esperti di trading e convincono le vittime a investire ingenti somme di denaro con la promessa di facili guadagni. Inizialmente, i truffati possono anche credere di aver ottenuto qualche guadagno, ma ben presto si ritrovano con il conto bancario svuotato. Quando ciò accade, il recupero dei fondi diventa praticamente impossibile.

Per proteggersi da queste truffe, è essenziale prendere precauzioni adeguate. Barbara Strappato, dirigente della Polizia Postale, ha ribadito l'importanza di verificare sempre la credibilità degli intermediari finanziari, assicurandosi che siano autorizzati dalla Consob e dalla Banca d'Italia, i cui elenchi ufficiali sono disponibili sui rispettivi siti web. Nel caso in cui si sospetti di essere stati truffati, è fondamentale agire tempestivamente e denunciare l'accaduto alle autorità competenti, evitando di cercare di recuperare i soldi in modo autonomo.