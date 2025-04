Cyber minacce in aumento? Metti al sicuro i tuoi dati con Avast Premium Security

Le statistiche più recenti evidenziano non solo la crescita esponenziale degli attacchi informatici, ma anche l’aumento della loro complessità. Riuscire a difendersi, quindi, diventa sempre più complicato tanto che in molti riferiscono di aver subito frodi, furto di dati e altri problemi sui propri dispositivi desktop e mobile. Avast, uno dei migliori antivirus attualmente disponibili, ha tra i suoi strumenti di protezione una suite, Avast Premium Security, che è ora possibile attivare su 10 dispositivi contemporaneamente approfittando dello sconto del 55%.

Come Avast Premium Security ti protegge da tutte le minacce informatiche

Avast Premium Security offre una protezione completa contro le minacce informatiche più recenti. L’antivirus, infatti, blocca efficacemente virus e malware, fornendo una solida difesa contro le diverse minacce informatiche.

Inoltre Avast Premium Security include una funzionalità specifica per rendere la navigazione online più sicura. Il software aiuta ogni utente a evitare siti web falsi e non sicuri. Protegge dalle campagne di phishing e blocca gli attacchi che tentano di accedere al dispositivo.

Sviluppato nell'Unione Europea, questo antivirus è compatibile con diversi sistemi operativi e può essere installato su PC, Mac, dispositivi Android e iPhone o iPad, offrendo così una protezione completa su tutti i dispositivi. Ideale per le famiglie, soprattutto per proteggere i più giovani e gli anziani, senza impedire loro di utilizzare i servizi online e gli strumenti digitali. La prevenzione è la miglior forma di sicurezza e Avast Premium Security esprime perfettamente questo approccio.

Una suite, quella di Avast Premium Security, performante e completa che può essere acquistata a soli 42,29€. A soli 3,52€ al mese per un anno, con un significativo 55% di sconto, si può ottenere la miglior protezione possibile su 10 dispositivi simultaneamente. Un servizio innovativo e ideale per mettere al sicuro la propria privacy e i propri dati personali, evitando di esporli a tutti i rischi cui quotidianamente dobbiamo far fronte quando siamo online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.