Truffe online: sui siti d'incontra si rischia di più con l'IA, attenzione

Norton ha recentemente pubblicato un report che evidenzia come l'intelligenza artificiale (IA) stia trasformando il panorama dei siti e delle app di incontri online in Italia, con implicazioni sia positive che negative. Da un lato, l'IA può migliorare l'esperienza degli utenti, dall'altro può aumentare il rischio di truffe romantiche.

Secondo il sondaggio di Norton, il 20% degli utenti di app di incontri in Italia ha subito una truffa romantica. Di questi, il 76% ha riportato di essere stato vittima più di una volta. Inoltre, il 75% degli utenti ha dichiarato di essere stato adescato da qualcuno online.

Le app di dating considerate più sicure dagli utenti sono Tinder e Meetic, mentre Her e Happn sono percepite come le meno sicure. Un altro dato interessante è che il 77% degli utenti utilizza queste app anche durante i viaggi o le vacanze.

Le soluzioni alle truffe delle app di dating

L'IA può essere sfruttata per migliorare l'esperienza degli utenti delle app di incontri creando profili più realistici e personalizzati, nonché per identificare e segnalare potenziali truffatori. Tuttavia, la stessa tecnologia può essere utilizzata per scopi dannosi. I truffatori possono infatti impiegare l'IA per creare chatbot che interagiscono in modo realistico con gli utenti, ingannandoli più facilmente. Inoltre, l'IA può generare contenuti falsi, come foto e video, aumentando il rischio di frodi.

Per proteggersi dalle truffe online, Norton suggerisce alcune precauzioni. È fondamentale essere cauti nei confronti di estranei che contattano online e non condividere mai informazioni personali o finanziarie con persone conosciute solo virtualmente. Fare ricerche sulle persone con cui si interagisce e non inviare mai denaro a qualcuno incontrato online sono altre misure di sicurezza essenziali. Inoltre, è consigliabile utilizzare un software di sicurezza affidabile che offra funzionalità di protezione contro le truffe online.

Norton propone anche Norton Genie, un'app gratuita basata sull'intelligenza artificiale progettata per aiutare a identificare e segnalare potenziali truffe online. Attualmente disponibile solo in inglese, Norton Genie è in fase di sviluppo per essere tradotta in altre lingue, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.