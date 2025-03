Truffe SMS energia: hacker sfruttano Elon Musk per finte bollette

I cybercriminali hanno ideato un nuovo stratagemma per raggirare le persone, sfruttando l’immagine di Elon Musk con l’obiettivo di sottrarre dati sensibili e denaro. Gli esperti di Bitdefender hanno individuato una campagna fraudolenta, diffusa principalmente negli Stati Uniti, che si basa sull’invio di messaggi di testo ingannevoli. Questi SMS promettono riduzioni significative sulle spese per l’energia elettrica, spingendo le vittime a cadere nel tranello.

Il meccanismo della truffa è studiato nei minimi dettagli. Chi riceve il messaggio viene indirizzato su un sito web che ospita un finto articolo di giornale, in cui viene attribuita a Musk la sponsorizzazione di un dispositivo rivoluzionario in grado di abbattere i costi dell’elettricità fino al 90%. La pagina web è strutturata per apparire autentica, aumentando la credibilità della truffa. Gli utenti sono poi invitati ad acquistare questo dispositivo inesistente, che teoricamente andrebbe collegato a una presa di corrente per ottenere i presunti benefici economici.

L’obiettivo finale dei truffatori è rubare le informazioni finanziarie delle vittime. Una volta convinti ad acquistare il prodotto, gli utenti inseriscono i dati delle proprie carte di credito, che vengono immediatamente intercettati dai criminali per effettuare transazioni illecite.

I dati dei ricercatori di Bitdefender: come proteggersi

Secondo i ricercatori di Bitdefender, questa strategia risulta particolarmente efficace perché i truffatori utilizzano nomi e numeri di telefono reali, spesso ottenuti da precedenti fughe di dati. Oltre al furto finanziario, i link contenuti nei messaggi possono installare malware sui dispositivi, permettendo agli hacker di accedere ai dati personali e alle informazioni sensibili degli utenti.

Per proteggersi da queste minacce, gli esperti consigliano di prestare la massima attenzione ai messaggi non richiesti che promettono vantaggi economici, evitando di cliccare su link sospetti. È sempre consigliabile verificare eventuali offerte legate ai consumi energetici rivolgendosi direttamente al proprio fornitore. Inoltre, segnalare questi SMS sospetti al proprio operatore telefonico e alle autorità competenti può contribuire a contrastare la diffusione di queste frodi.

L’uso improprio del nome di una figura di spicco come Elon Musk dimostra quanto i criminali informatici siano in grado di sfruttare la notorietà per ingannare il pubblico. Rimanere vigili e adottare misure di sicurezza adeguate è essenziale per evitare di cadere vittima di questi raggiri sofisticati.