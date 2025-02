Truffe online in crescita: allarme per gli attacchi informatici via mail

Il settore della sicurezza informatica è in allerta per l'aumento vertiginoso degli attacchi tramite email. Secondo l'ultimo rapporto di Acronis, gli incidenti legati alle email sono cresciuti del 197% rispetto allo stesso periodo del 2023, mettendo in luce una persistente vulnerabilità delle comunicazioni digitali.

Il phishing si conferma come la tecnica più diffusa, rappresentando il 74% degli attacchi registrati. Seguono il social engineering con il 22% e il malware con il 3%. Questo incremento è attribuito alla capacità degli hacker di sfruttare la debolezza umana, mettendo in evidenza quanto sia fondamentale la formazione degli utenti per difendersi. La consapevolezza digitale rimane una delle principali armi contro le minacce cibernetiche.

Un altro dato preoccupante riguarda l'Italia, che si posiziona al quinto posto tra i paesi più colpiti da attacchi informatici. I settori più vulnerabili sono quelli finanziario e sanitario, che rappresentano i principali obiettivi dei cybercriminali. Le aziende italiane, quindi, devono adottare misure di sicurezza sempre più avanzate per proteggere i dati sensibili e le infrastrutture critiche.

L'uso dell'AI alimenta queste truffe online

Un aspetto particolarmente allarmante è l'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale (AI) nel contesto degli attacchi cibernetici. Gli hacker sfruttano questa tecnologia per creare malware con maggiore rapidità, automatizzare enormi campagne di phishing e sviluppare ransomware altamente sofisticati. Gli esperti parlano di una vera e propria "corsa contro il tempo", in cui le difese informatiche devono tenere il passo con l'evoluzione dei crimini digitali.

Tuttavia, l'intelligenza artificiale può essere anche una risorsa per difendersi. Le tecnologie basate su AI possono essere impiegate per migliorare il monitoraggio e il rilevamento in tempo reale delle minacce. Le aziende devono investire in soluzioni di sicurezza avanzate che integrino l'uso dell'AI con una formazione continua dei dipendenti, al fine di fronteggiare al meglio le crescenti minacce online.

Con l'evoluzione rapida degli attacchi informatici, il 2025 si preannuncia come un anno decisivo per la sicurezza digitale. È fondamentale che le organizzazioni implementino sistemi di difesa sempre più robusti, cercando di bilanciare attacchi e protezione in un panorama in costante cambiamento.