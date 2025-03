Truffe online: i rischi legati ad ogni generazione e ad ogni età

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, sono i giovani, e non gli anziani, i principali bersagli delle truffe online. Secondo un'analisi condotta da Trend Micro, la Generazione Z, cresciuta completamente immersa nel mondo digitale, si trova ad affrontare numerosi rischi legati alla rete. Nonostante la loro familiarità con la tecnologia, infatti, questi giovani si fidano troppo delle interazioni online, diventando così prede facili per i truffatori.

Una delle truffe più comuni per questa fascia di età riguarda gli acquisti online fraudolenti. La passione per lo shopping su Internet rende la Generazione Z particolarmente vulnerabile a siti web contraffatti e offerte che nascondono prodotti falsi. In aggiunta, le truffe sugli investimenti in criptovalute si stanno diffondendo sempre più, sfruttando l’interesse per il mondo delle valute digitali. Un'altra truffa che colpisce i giovani è quella delle false offerte di lavoro, che spesso portano a una perdita media di 1.800 euro.

I Millennial, invece, si trovano a fronteggiare situazioni più complesse legate alla carriera e alle finanze. Tra le truffe più frequenti vi sono gli assegni falsi, nei quali i truffatori inviano assegni con importi superiori a quanto dovuto e chiedono di restituire la somma in eccesso. I truffatori puntano anche su false opportunità di lavoro, inducendo le vittime a fornire denaro o dati personali. Inoltre, c’è il fenomeno dei falsi funzionari governativi, che si fingono rappresentanti ufficiali per sottrarre denaro e informazioni.

Ulteriori dettagli su altre generazioni

La Generazione X, spesso presa tra la gestione della propria vita familiare e quella dei genitori anziani, è vulnerabile a truffe di assistenza tecnica, dove i truffatori si presentano come esperti per accedere ai dati personali o finanziari. Un’altra minaccia riguarda le truffe sui servizi sanitari, che sfruttano le preoccupazioni per il benessere degli anziani.

Infine, i Boomers e la Generazione Silenziosa sono colpiti da truffe più tradizionali, come quelle relative alle lotterie fasulle o agli investimenti fraudolenti. Inoltre, i truffatori prendono di mira anche le persone anziane con truffe romantiche, sfruttando la solitudine come leva emotiva.

Per proteggersi da queste minacce, è fondamentale aggiornare i dispositivi con software antivirus e firewall, non condividere dati personali con sconosciuti e prestare attenzione ai pagamenti non convenzionali. È anche utile prendersi il tempo necessario per riflettere prima di prendere decisioni e consultare sempre persone di fiducia in caso di dubbi. La consapevolezza e la vigilanza rimangono le armi più efficaci per evitare le truffe online.