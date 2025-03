Truffe online: ecco le più comuni e come evitarle, fate attenzione

Le truffe online sono in continua evoluzione, sfruttando metodi sempre più sofisticati per ingannare le vittime. I truffatori utilizzano una varietà di tecniche, dal phishing alle frodi via WhatsApp, passando per le truffe romantiche e il Ghost Tap. La varietà dei pericoli rende fondamentale essere informati per proteggersi.

Una delle truffe più comuni è il phishing, che consiste nell'inviare messaggi fraudolenti che sembrano provenire da enti ufficiali, come banche o istituzioni governative, con l'intento di sottrarre dati sensibili, come numeri di carte di credito o credenziali di accesso. In modo simile, il spoofing permette ai truffatori di falsificare il numero di telefono o l’indirizzo e-mail del mittente, creando messaggi che sembrano provenire da fonti affidabili, come amici o aziende conosciute.

Un altro inganno molto diffuso è l'ingegneria sociale, che sfrutta le emozioni delle persone, come la paura o il desiderio di guadagno, per ottenere denaro in modo illecito. Le vittime possono essere convinte a partecipare a concorsi falsi o rispondere a false convocazioni giudiziarie, credendo che si tratti di situazioni reali. Le truffe romantiche, o romance scam, sono un altro tipo di inganno, dove i truffatori creano false relazioni online per sfruttare il sentimento di affetto delle vittime e ottenere denaro da esse.

Ecco altre truffe online: le più comuni

Un'altra tecnica molto insidiosa è lo skimming, che consiste nel rubare i dati delle carte di credito utilizzando dispositivi nascosti su sportelli Bancomat o POS. Inoltre, il Ghost Tap è una truffa che sfrutta la tecnologia NFC (Near Field Communication) per compiere transazioni fraudolente contactless, senza che la vittima se ne accorga.

Infine, le truffe via WhatsApp stanno diventando sempre più comuni. I truffatori, fingendo di essere operatori bancari, avviano videochiamate in cui chiedono alle vittime di condividere lo schermo del loro telefono e trasferire denaro su conti indicati.

Per proteggersi da queste minacce, è fondamentale diffidare da messaggi urgenti o che promettono vantaggi irrealistici. Non bisogna mai cliccare su link sospetti e, se necessario, verificare l'autenticità delle comunicazioni. Attivare l'autenticazione a due fattori per proteggere gli account e utilizzare solo canali ufficiali per le transazioni finanziarie è altrettanto importante. Informarsi sulle varie tecniche di truffa può fare la differenza nella prevenzione.