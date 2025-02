Truffa Wangiri: chiamano e riattaccano, attenzione a certi prefissi

Negli ultimi mesi, è cresciuto il numero di chiamate provenienti da numeri sconosciuti, spesso con prefissi internazionali, che nascondono dietro di sé una pericolosa truffa chiamata Wangiri. Il termine giapponese "Wangiri" significa "uno squillo e via", e descrive perfettamente questa pratica fraudolenta, in cui i truffatori cercano di indurre le persone a richiamare un numero per poi addebitare costi esorbitanti.

La truffa è molto semplice ma efficace: ricevi una chiamata brevissima da un numero sconosciuto, spesso con un prefisso internazionale, che si interrompe quasi subito. Questo crea un senso di curiosità nel ricevente, che si chiede chi lo stesse cercando. Se l'utente, spinto dalla curiosità o dal timore di aver perso una chiamata importante, decide di richiamare il numero, viene connesso a un servizio telefonico a pagamento che genera costi elevati.

La motivazione alla base di questa frode è soprattutto psicologica. La curiosità di scoprire chi ha chiamato induce molte persone a richiamare numeri sconosciuti. Inoltre, c’è anche il timore di perdere informazioni importanti che spinge a rispondere o richiamare. I truffatori, poi, spesso utilizzano numeri simili a quelli degli operatori telefonici o di enti conosciuti, creando confusione e abbassando le difese.

Come difendersi da questa truffa

Per difendersi da questa truffa, è fondamentale non richiamare mai numeri sconosciuti. Se ricevi una chiamata da un numero che non riconosci, ignorala e non cercare di restituire la chiamata. Un’altra misura efficace è bloccare i numeri sospetti, utilizzando le funzioni di blocco del tuo telefono. Inoltre, puoi installare app antispam come Truecaller o Dovrei Rispondere?, che ti aiutano a identificare e bloccare le chiamate indesiderate.

Inoltre, è importante non fornire mai informazioni personali a chi si presenta come un operatore telefonico o un rappresentante di una società, soprattutto se non sei sicuro della sua identità. Se hai dubbi, puoi sempre verificare la legittimità della chiamata contattando direttamente l’azienda o l’istituzione che il chiamante dice di rappresentare.

Sebbene non tutte le chiamate da prefissi stranieri siano truffe, alcuni numeri sono più frequentemente associati a questi tipi di frodi. Tra i prefissi più sospetti ci sono quelli provenienti da paesi dell’Europa e del Regno Unito come +375, +53, +44, da Africa e Medio Oriente come +218, +255 e da America e Oceania come +563, +678. La truffa del Wangiri è un fenomeno in crescita e in continua evoluzione. La prevenzione è la chiave per evitare di cadere vittima di queste frodi.