Truffa online USA: influencer condannato per frode multimilionaria

Thomas John Sfraga, un influencer di criptovalute di Brooklyn, è stato condannato a quasi quattro anni di prigione per aver orchestrato una truffa Ponzi multimilionaria. L'uomo, di 56 anni, ha ingannato oltre 2 milioni di dollari da 17 vittime, promettendo loro investimenti in società inesistenti, tra cui una chiamata "Vandelay Contracting Corporation", un chiaro riferimento alla famosa serie televisiva "Seinfeld".

Il nome della società di Sfraga, Vandelay, si è rivelato tanto fittizio quanto la "Vandelay Industries" di George Costanza, un personaggio noto in "Seinfeld". In modo simile alla sitcom, la compagnia di Sfraga non ha mai esistito, ma lui ha usato questo nome per guadagnare la fiducia di amici, vicini e conoscenti, truffando persone a lui vicine, come il coach di baseball di suo figlio e altri membri della sua comunità.

Una truffa messa in atto tra il 2016 e il 2022

La truffa è stata messa in atto tra il 2016 e il 2022, durante i quali Sfraga ha promesso guadagni enormi da investimenti in immobili e criptovalute. In realtà, i fondi che gli investitori avevano versato sono stati usati per spese personali e per rimborsare i primi truffati, creando l'illusione di un sistema funzionante. Tra le vittime ci sono anche amici d'infanzia e genitori di compagni di squadra dei suoi figli. Sfraga ha persino preso denaro che era stato destinato come regalo di matrimonio per una giovane coppia.

Quando la verità è venuta a galla, Sfraga ha cercato di sfuggire alle autorità, rifugiandosi prima in Arizona sotto una falsa identità e poi in Nevada, dove è stato finalmente arrestato dopo aver lasciato un conto non pagato in un casinò di Las Vegas.

Il giudice distrettuale Frederic Block ha condannato Sfraga a 45 mesi di prigione per frode telematica e gli ha ordinato di restituire 1,3 milioni di dollari. L'importo totale da risarcire alle vittime, tuttavia, verrà stabilito successivamente. Nonostante avesse una vita apparentemente normale, con una moglie "incredibilmente solidale" e due figli, Sfraga ha scelto di ingannare chi gli stava vicino per mantenere un tenore di vita elevato.