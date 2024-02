True Detective: Night Country: guarda il finale di stagione in streaming su NOW

La quarta stagione di True Detective - Night Country si è conclusa con il sesto e ultimo episodio. Il finale di stagione e tutti gli altri episodi sono disponibili in streaming on-demand su NOW con il pass Entertainment.

NOW è la piattaforma online che consente di avere accesso all'intera programmazione di Sky in streaming a partire da 6,99 euro al mese per 12 mesi (tempo di permanenza minimo di 1 anno).

Il prezzo è riferito al pass Entertainment, volendo però gli appassionati di film possono attivare il doppio pass Cinema + Entertainment a 9,99 euro al mese per 12 mesi.

C'è anche un terzo pass, quello Premium, che in più offre 2 visioni in contemporanea, l'on demand senza pubblicità e il supporto all'audio Dolby Digital 5.1 a un prezzo di 11,99 euro al mese per 12 mesi. Tutti e tre i pass sono in offerta (12 mesi al prezzo di 10).

Come guardare il finale di stagione di True Detective 4

Per vedere il finale di stagione di True Detective - Night Country in streaming occorre attivare uno dei pass NOW disponibili a partire da 6,99 euro al mese per 12 mesi.

Il pass Entertainment è quello più economico e include la visione delle migliori serie tv italiane e internazionali più gli show originali di Sky, tra cui MasterChef, X-Factor, Pechino Express, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Hotel con Bruno Barbieri.

Il tempo di permanenza minimo è di 12 mesi: durante questo periodo, dunque, l'utente non può disattivare il pass. Dal tredicesimo mese in poi, l'offerta si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino, a meno che non si decida di disdire al termine del dodicesimo mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.