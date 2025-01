Trova lobby facili su Warzone con una soluzione dedicata come NoLagVPN

Ogni giorno numerosi giocatori si lamentano del livello di difficoltà delle loro partite su Warzone. Esiste però una soluzione semplice per aggirare il problema: giocare restando connessi a una VPN progettata per Warzone, Black Ops 6, Modern Warfare 3 e tutti gli altri giochi di Call of Duty.

Una delle migliori COD VPN è NoLagVPN, ritenuta dagli esperti tra le soluzioni più efficaci per giocare contro i bot mantenendo una connessione veloce. Al momento il piano annuale è in offerta a 4,9 euro al mese invece di 13 euro, grazie al 62% di sconto applicato al prezzo di listino.

Perché NoLagVPN rende le partite su Warzone più facili

Il servizio VPN NoLagVPN permette ai giocatori di simulare una connessione da un luogo lontano rispetto ai server di Warzone, mettendo in difficoltà il sistema del gioco nel trovare partite. Di conseguenza, per trovare una partita il più velocemente possibile Warzone si vede obbligato ad abbassare l'SBMM, cioè il parametro utilizzato per organizzare match tra persone dello stesso livello. Il risultato finale sono lobby più facili.

A proposito di server VPN, ecco le migliori posizioni VPN per giocare in partite più semplici secondo l'esperienza di NoLagVPN: Hawaii, Cile, Argentina, Sudafrica, Kenya, Nigeria, Egitto, Turchia, Kazakistan, Russia, Kirghizistan, Cambogia, Singapore, Vietnam, Taiwan e Nuova Zelanda.

Un ulteriore punto di forza di NoLagVPN è la connessione ultraveloce, garanzia che poche altre VPN sono in grado di offrire ai propri utenti, specie in ambito gaming. A differenza infatti degli altri servizi concorrenti, reindirizza solo una parte della connessione, mantenendo così quelli che sono i vantaggi di una VPN, cioè simulare una connessione in un altro Paese, e una velocità superiore alla media.

L'ultima promozione disponibile sul sito ufficiale consente di risparmiare il 62% sul piano annuale di NoLagVPN, spendendo 4,9 euro al mese per un anno anziché 13 euro. Inoltre è disponibile anche una garanzia di rimborso di 7 giorni.

