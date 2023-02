Tre strumenti utili per content creator in erba

Volete diventare content creator di successo? Volete produrre contenuti accattivanti e originali a un ritmo costante, che siano post, video o podcast di qualità? La ricerca dell'ispirazione, l'utilizzo delle vostre competenze e la promozione del contenuto possono essere un compito impegnativo, ma con gli strumenti giusti, diventa tutto molto più semplice. Ecco i 3 migliori strumenti del 2023 che vi aiuteranno a rendere il vostro processo creativo ancora più efficiente.

1. Google Trends

Google Trends è il riferimento per qualsiasi content creator che vuole mantenere il passo con le tendenze online e creare contenuti che rispondano alle domande e alle preoccupazioni degli utenti. Ad esempio, se vuoi scrivere un post su come avviare un'attività online, Google Trends ti mostrerà quanti utenti sono interessati a questo argomento e quale altra ricerca correlata potrebbe aiutarti a creare un contenuto ancora più accattivante.

2. Trello

Se sei un content creator che lavora in squadra o vuoi semplicemente avere una maggiore organizzazione nella tua attività, Trello è la soluzione che fa per te. Questo strumento straordinario ti offre una visuale completa e sempre aggiornata sul tuo lavoro e su quello dei tuoi collaboratori. Con Trello, puoi trasformare i tuoi progetti in una serie di colonne e schede personalizzabili, rendendo semplice e veloce la collaborazione con gli altri.

3. pCloud

Immagina di avere centinaia di file, immagini e documenti importanti accumulati sul tuo PC o dispositivo. Ora, immagina che questi dati siano persi per sempre a causa di guasti, malfunzionamenti o addirittura attacchi di ransomware. Il terrore che si prova in questi momenti può essere facilmente evitato semplicemente effettuando un backup in un luogo sicuro e protetto, come uno spazio di archiviazione cloud. Tra i molti provider disponibili, ti consigliamo pCloud, una soluzione affidabile e dotata di numerose funzioni essenziali per i content creator, come la sincronizzazione automatica dei file su tutti i dispositivi, opzioni di condivisione e molto altro ancora.

pCloud offre tre piani a vita: ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio di archiviazione cloud sarà tuo per sempre e potrai utilizzarlo come meglio credi. Si parte da un minimo di 199 euro (una tantum) per 500 GB di spazio, a 399 euro per 2 TB, fino a 1.190 euro per 10 TB.

