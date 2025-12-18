Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Tre mesi di musica gratis con Amazon Music: come attivare la prova

Vuoi provare Amazon Music gratis per 3 mesi? Puoi farlo grazie alla prova gratuita messa a disposizione dalla piattaforma.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 18 dic 2025
Con l'arrivo delle festività di fine anno, la musica diventa la colonna sonora perfetta per ogni momento, dai viaggi alle serate in famiglia. Proprio in questo periodo Amazon ha deciso di sorprendere chi non ha mai provato il servizio Amazon Music Unlimited, lanciando una promozione dedicata ai nuovi utenti.

In cosa consiste? Ben tre mesi gratis di utilizzo della piattaforma. Un'occasione pensata per chi vuole ascoltare musica senza interruzioni e ovunque si trovi. Detto questo, andiamo a scoprire come funziona Amazon Music.

Tutti i vantaggi dell'offerta Amazon Music Unlimited

Sottoscrivendo il servizio si ottiene l'accesso a un catalogo vastissimo che comprende oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, i podcast più seguiti disponibili senza interruzioni e più di 350.000 audiolibri, con la possibilità di sceglierne uno ogni mese.

Amazon Music Unlimited offre anche un'esperienza d'ascolto altamente personalizzabile. È possibile selezionare qualsiasi brano on-demand e scaricarlo con un semplice tocco, così da ascoltarlo offline in qualsiasi momento. Una volta completato il download, le canzoni restano disponibili nella libreria personale e nella playlist automatica dei brani preferiti.

La qualità audio rappresenta un altro punto di forza del servizio. L'abbonamento include l'accesso a brani in alta definizione (HD) e a milioni di tracce in ultra alta definizione (Ultra HD), senza costi aggiuntivi. Rispetto allo streaming standard, l'audio HD garantisce una resa sonora superiore, mentre l'Ultra HD può arrivare a una qualità fino a dieci volte maggiore.

A rendere l'ascolto ancora più coinvolgente è anche l'audio spaziale, una tecnologia immersiva che restituisce profondità e dettaglio superiori rispetto al classico stereo. I brani compatibili sono facilmente riconoscibili grazie alle etichette Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

In vista del Natale, Amazon Music ha inoltre raccolto le canzoni più amate in una playlist tematica chiamata "Magia di Natale". Al suo interno trovano spazio grandi classici intramontabili come All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey e Last Christmas dei Wham!, insieme a successi più recenti come Coming Home di Marco Mengoni. La playlist include 50 brani per oltre due ore e mezza di musica, ideale per accompagnare l'atmosfera delle feste.

La promozione consente ai nuovi iscritti di utilizzare Amazon Music Unlimited gratuitamente per tre mesi, con possibilità di aderire fino al 9 gennaio 2026. Al termine del periodo di prova, l'abbonamento prosegue automaticamente al costo di 10,99 euro al mese, salvo disdetta effettuata prima del rinnovo. Per arrivare la prova basta andare sulla pagina ufficiale di Amazon Music.

