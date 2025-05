Trasforma il tuo smartphone in un POS: prova myPOS Glass gratis

Se sei un piccolo imprenditore e desideri semplificare il processo di incasso, myPOS Glass è la soluzione ideale per te. Si tratta di una piattaforma software che trasforma il tuo smartphone Android in un terminale di pagamento, eliminando la necessità di dispositivi hardware extra, come dongle o cavi.

Grazie a questa innovativa app, puoi accettare pagamenti tramite carte bancarie, wallet mobile e dispositivi NFC indossabili, rendendo il processo di pagamento rapido e sicuro. Provalo gratis per un mese e poi decidi se attivare il Piano Starter oppure quello Pro.

Tutti i vantaggi di myPOS Glass

Con myPOS Glass, il denaro viene accreditato direttamente sul tuo conto myPOS Business in tempo reale, senza ritardi, e senza dover gestire l’infrastruttura hardware tradizionale. Il pagamento si svolge in modo intuitivo: basta inserire l'importo da addebitare, far appoggiare la carta del cliente sul retro dello smartphone e, una volta approvato il pagamento, sarà subito disponibile sul tuo conto.

Inoltre, grazie alla possibilità di inviare scontrini elettronici direttamente ai clienti, puoi semplificare ulteriormente la gestione delle transazioni. Se desideri una copia cartacea, basta collegare una stampante esterna via Bluetooth per stampare rapidamente scontrini e report.

Un'altra comodità offerta da myPOS Glass è la possibilità di ricevere pagamenti tramite QR code. Dopo aver inserito l'importo, il cliente potrà semplicemente scansionare il codice QR generato tramite il suo smartphone per completare il pagamento in modo sicuro. Questo processo è altrettanto rapido, con il pagamento subito visibile nell'app al termine della transazione.

myPOS offre due opzioni tariffarie: il piano Starter, senza costi fissi e con una commissione dell'1,7% sulle transazioni, che è ideale per chi ha un volume di vendite più contenuto; oppure il piano Pro, che prevede un abbonamento mensile fisso di 4,90€, con una commissione ridotta all'1,2% e pensato per le aziende con un volume di transazioni più elevato.

Con il primo mese gratuito su entrambi i piani, myPOS Glass rappresenta una soluzione semplice, conveniente e moderna per gestire pagamenti in modo sicuro e immediato, proprio dal tuo smartphone. Per maggiori dettagli vai sul sito di myPOS.

