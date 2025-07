TPM e BitLocker: il bug che mette in crisi i possessori di AMD Ryzen

Gli utenti dei processori AMD Ryzen si trovano nuovamente al centro di un problema digitale che mette alla prova la loro pazienza. Il recente ritorno del bug legato al modulo di sicurezza TPM su Windows 11 sta causando una vera e propria ondata di richieste di ripristino BitLocker impreviste, lasciando molti a domandarsi dove sia finita la tanto promessa soluzione definitiva a questo problema.

Il problema del firmware del modulo fTPM

Tutto ruota attorno a un componente tanto invisibile quanto cruciale: il firmware del modulo fTPM integrato nelle CPU AMD Ryzen delle serie 1000 fino alle 5000. Questo elemento, pensato per rafforzare la sicurezza e l’integrità del sistema operativo, è diventato invece una fonte di vulnerabilità per milioni di utenti.

L’implementazione difettosa di questo firmware espone i possessori di queste piattaforme a improvvise perdite di accesso ai dati protetti da BitLocker, con conseguenze che possono rivelarsi disastrose soprattutto in ambito professionale.

Un problema emerso già in passato

La problematica si è manifestata in modo evidente già verso la fine del 2022. In quell’occasione, numerosi utenti hanno segnalato blocchi improvvisi e richieste della recovery key di BitLocker a seguito di operazioni comuni come un semplice riavvio o un aggiornamento del sistema.

La prima reazione di Microsoft è stata quella di puntare il dito contro AMD, mentre l’azienda di Sunnyvale assicurava di aver individuato e risolto il bug, rilasciando una patch indirizzata ai produttori di mainboard.

Le ammissioni di AMD

Tuttavia, la vicenda ha preso una piega inaspettata. Recentemente, AMD ha ammesso che, sebbene la correzione fosse stata effettivamente fornita ai produttori di mainboard già nel 2022, molti di questi non l’hanno mai resa disponibile agli utenti finali. Questo passaggio mancato nella catena di distribuzione degli aggiornamento ha lasciato la maggior parte dei sistemi basati su piattaforme AM4 ancora esposti al rischio. In pratica, milioni di computer restano vulnerabili, nonostante la soluzione tecnica sia già esistente da tempo.

Gravi implicazioni

Le implicazioni sono gravi, soprattutto per chi utilizza BitLocker per la protezione dei dati. Basta un semplice aggiornamento del sistema operativo, un reset del BIOS o addirittura un riavvio per trovarsi di fronte alla richiesta della recovery key. Senza aver preventivamente salvato questo codice, l’utente rischia di perdere in modo definitivo l’accesso alle proprie informazioni. Un rischio inaccettabile, specie per chi gestisce dati sensibili o lavorativi.

I suggerimenti di AMD

Per capire se il proprio sistema è tra quelli a rischio, AMD suggerisce di aprire una finestra PowerShell e lanciare il comando “Get-TPM”. Se il risultato indica la presenza di AMD-fTPM 3.x.0, significa che si sta utilizzando una versione del firmware particolarmente incline a manifestare il problema. Prima di effettuare qualsiasi aggiornamento del BIOS o del firmware TPM, è fondamentale disattivare BitLocker per evitare di finire bloccati dalla modalità di ripristino.