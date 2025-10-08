Nessun risultato. Prova con un altro termine.
TotalAV ti protegge dalle minacce del web a solo 1,59€/mese
TotalAV offre tre strumenti in un'unica soluzione: antivirus, VPN e adblock al prezzo di 1,59€ al mese. Scopri la promo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 8 ott 2025
Il web è diventato un posto insidioso: i virus sono sempre più diffusi, la navigazione non è mai davvero anonima (anche in modalità incognito) e i siti sono pieni di pubblicità. Come risolvere tutto questo? Con uno strumento come TotalAV.

Con il pacchetto proposto in questo momento in sconto dell'80% al prezzo di 1,59€ al mese  è possibile avere antivirus, VPN illimitata e adblock: un tris che fa al caso di chi vuole protezione informatica e privacy di livello assoluto. Andiamo ad esplorare le funzionalità di TotalAV.

Tre tool in uno: scopri TotalAV

Non sono tanti i piani di sicurezza digitale che offrono tre servizi come questi in un'unica soluzione. Per quanto riguarda l'antivirus, protegge in tempo reale da malware, trojan, tentativi di phishing e ransomware. Lo fa con scansioni giornaliere e cloud zero-day.

C'è poi la VPN di TotalAV, dotata di crittografia militare AES 256-bit, con protocolli avanzati che garantiscono sicurezza e prestazioni elevate. Presente anche la protezione contro le perdite DNS. Grazie ad essa, potrai utilizzare Internet senza la paura di essere continuamente monitorato. Al contempo, sfruttando la rete di server presente in oltre 90 Paesi, sbloccherai i siti esteri geograficamente limitati.

Infine, è presente anche un adblock, che consente di eliminare pubblicità e banner fastidiosi nel momento in cui si consultano siti e app.

Approfitta ora dello sconto dell'80% per un anno: il prezzo è di 19€ invece di 99€. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di TotalAV.

