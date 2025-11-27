TotalAV, promo del Black Friday: antivirus + VPN a 19€ invece di 99€

TotalAV, tra i nomi più affermati nel panorama della sicurezza informatica, propone una promozione pensata per chi desidera aumentare la propria privacy digitale e proteggere la navigazione quotidiana.

Per il Black Friday, il piano Ultimate VPN viene offerto con uno sconto dell'80% e include, senza spese aggiuntive, due ulteriori strumenti dedicati alla protezione online: antivirus e adblock. L'offerta è coperta da garanzia di rimborso entro 30 giorni: vediamo nel dettaglio la proposta di TotalAV.

Cosa comprende l'offerta Ultimate VPN di TotalAV

Il servizio VPN proposto da TotalAV si basa su un sistema di crittografia avanzato progettato per mascherare le attività digitali e impedire a terzi l'accesso a dati personali come credenziali e informazioni bancarie. Questo tipo di protezione risulta particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o poco sicure, presenti in luoghi come hotel, stazioni o locali.

La VPN consente inoltre di aggirare limitazioni geografiche e accedere a contenuti non disponibili nel proprio Paese, inclusi servizi di streaming che offrono cataloghi diversi all'estero. Il tutto è supportato da una rete composta da oltre 50 server ad alte prestazioni, che assicura connessioni rapide e affidabili su qualunque dispositivo.

La promozione non si limita alla VPN: nel pacchetto sono inclusi anche Total AdBlock, che elimina automaticamente annunci e contenuti pubblicitari invasivi, e TotalAV Antivirus, ideale per bloccare minacce come malware, spyware e virus e garantire un ambiente digitale sempre protetto.

Grazie allo sconto del Black Friday, il pacchetto è disponibile a 1,59€ al mese per il primo anno, pari a 19€ complessivi invece di 99€. Tra l'altro, qualora non si fosse soddisfatti, l'abbonamento può essere disdetto senza vincoli prima della fine dell'anno di utilizzo, e in ogni caso resta attiva la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'aquisto. Per attivare l'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di TotalAV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.