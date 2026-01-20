TotalAV Premium in offerta: sicurezza avanzata con sconto dell'80%

Il nuovo anno si conferma un mese interessante per chi vuole aumentare la propria protezione digitale senza spendere troppo. Tra le promozioni più convenienti spicca quella su TotalAV Premium, che consente di ottenere la licenza annuale a 19 euro invece dei consueti 99 euro.

Il taglio di prezzo è netto: ben 80 euro di risparmio, pari a uno sconto dell'80%, per una suite di sicurezza completa e aggiornata. Andiamo a scoprire cosa include TotalAV dettagliatamente.

Perché scegliere TotalAV Premium?

L'offerta non riguarda solo l'antivirus, ma un pacchetto più ampio pensato per rispondere alle minacce informatiche moderne. Oltre alla protezione in tempo reale contro virus e malware, TotalAV Premium include strumenti utili per ottimizzare le prestazioni del computer, eliminare file inutili e recuperare spazio prezioso sul disco.

Un altro vantaggio rilevante è la possibilità di utilizzare due licenze aggiuntive, ideali per mettere al sicuro anche smartphone e tablet oltre al PC principale. Un aspetto sempre più importante, considerando che oggi le minacce non colpiscono più solo i computer, ma anche i dispositivi mobili e l'identità digitale degli utenti.

La suite è progettata per contrastare attacchi complessi come phishing, ransomware e furti di dati personali, fenomeni sempre più diffusi e sofisticati, anche grazie all'uso dell’intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali. Proprio per questo, affidarsi a una protezione ad ampio raggio ed evoluta è diventato indispensabile.

La promozione di TotalAV è a tempo limitato, ma offre una garanzia importante: se il servizio non dovesse convincere, è possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dall'acquisto. Per maggiori info basta andare sul sito ufficiale di TotalAV.

