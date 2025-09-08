TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno

Proteggere i propri dati e dispositivi oggi è fondamentale, e con la nuova promozione di TotalAV diventa anche conveniente. TotalAV Premium è infatti disponibile al prezzo speciale di 19€ per il primo anno, con un risparmio reale di 80€ rispetto al costo standard di 99€.

Nel pacchetto sono incluse due licenze aggiuntive per estendere la protezione anche a smartphone e tablet, oltre a strumenti avanzati di ottimizzazione del PC, senza alcun costo extra. L'offerta è attivabile in pochi clic sul sito ufficiale di TotalAV. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le funzionalità di questo software, sempre più scelto da chi naviga online.

TotalAV Premium: una suite completa per la sicurezza digitale

TotalAV Premium è molto più di un semplice antivirus: si tratta di una soluzione di cybersicurezza a tutto tondo che unisce protezione e prestazioni. Il software è in grado di analizzare costantemente download, installazioni e file, bloccando ogni minaccia in tempo reale. È studiato per eliminare malware, spyware, trojan e ransomware, mentre le scansioni automatiche programmabili permettono di mantenere il sistema sempre sotto controllo senza dover intervenire manualmente.

La tutela della privacy è garantita dalla rimozione dei cookie di tracciamento, che cancella ogni residuo della navigazione online. In aggiunta, il monitoraggio delle violazioni dei dati personali segnala immediatamente se l'indirizzo e-mail risulta compromesso in fughe di informazioni. A completare l'offerta ci sono gli strumenti di ottimizzazione, utili per liberare spazio su disco e velocizzare il computer, e la piena compatibilità multipiattaforma che rende TotalAV disponibile su Windows, Mac, Android e iOS.

Grazie a questa offerta, con soli 19€ si ottiene un anno di protezione premium per un massimo di tre dispositivi. Una soluzione completa, affidabile e conveniente per difendere dati e privacy e navigare in rete senza preoccupazioni.

