Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno

Con TotalAV puoi contare su un software antivirus tra i più potenti e completi in circolazione. E adesso è anche uno dei più economici.
TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno
Con TotalAV puoi contare su un software antivirus tra i più potenti e completi in circolazione. E adesso è anche uno dei più economici.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 8 set 2025
Link copiato negli appunti

Proteggere i propri dati e dispositivi oggi è fondamentale, e con la nuova promozione di TotalAV diventa anche conveniente. TotalAV Premium è infatti disponibile al prezzo speciale di 19€ per il primo anno, con un risparmio reale di 80€ rispetto al costo standard di 99€.

Nel pacchetto sono incluse due licenze aggiuntive per estendere la protezione anche a smartphone e tablet, oltre a strumenti avanzati di ottimizzazione del PC, senza alcun costo extra. L'offerta è attivabile in pochi clic sul sito ufficiale di TotalAV. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le funzionalità di questo software, sempre più scelto da chi naviga online.

Vai all'offerta di TotalAV

TotalAV Premium: una suite completa per la sicurezza digitale

TotalAV Premium è molto più di un semplice antivirus: si tratta di una soluzione di cybersicurezza a tutto tondo che unisce protezione e prestazioni. Il software è in grado di analizzare costantemente download, installazioni e file, bloccando ogni minaccia in tempo reale. È studiato per eliminare malware, spyware, trojan e ransomware, mentre le scansioni automatiche programmabili permettono di mantenere il sistema sempre sotto controllo senza dover intervenire manualmente.

La tutela della privacy è garantita dalla rimozione dei cookie di tracciamento, che cancella ogni residuo della navigazione online. In aggiunta, il monitoraggio delle violazioni dei dati personali segnala immediatamente se l'indirizzo e-mail risulta compromesso in fughe di informazioni. A completare l'offerta ci sono gli strumenti di ottimizzazione, utili per liberare spazio su disco e velocizzare il computer, e la piena compatibilità multipiattaforma che rende TotalAV disponibile su Windows, Mac, Android e iOS.

Grazie a questa offerta, con soli 19€ si ottiene un anno di protezione premium per un massimo di tre dispositivi. Una soluzione completa, affidabile e conveniente per difendere dati e privacy e navigare in rete senza preoccupazioni.

Vai all'offerta di TotalAV

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

TotalAV propone antivirus, VPN illimitata e adblock a 19€
Antivirus

TotalAV propone antivirus, VPN illimitata e adblock a 19€
Con il bundle di sicurezza di TotalAV hai antivirus, VPN e adblock a 19€
Antivirus

Con il bundle di sicurezza di TotalAV hai antivirus, VPN e adblock a 19€
Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a 19€/anno
Antivirus

Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a 19€/anno
TotalAV: sicurezza completa online a soli 19€ per 12 mesi
Antivirus

TotalAV: sicurezza completa online a soli 19€ per 12 mesi