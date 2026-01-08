TotalAV Premium 2026 in offerta: con 80€ di sconto ti offre protezione totale

TotalAV Premium 2026 è il pacchetto completo perfetto per proteggere la tua vita digitale con uno strumento moderno e facile di usare. Grazie all'offerta speciale di gennaio puoi avere una licenza annuale con 80 euro di sconto che ti permetterà di pagarla soltanto 19 euro proteggendo 3 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS.

L'antivirus incluso in TotalAV Premium 2026 lavora in tempo reale e controlla in tempo reale download, installazioni e file eseguibili allo scopo di scovare e bloccare virus, trojan, ransomware e qualsiasi minaccia tenti di infiltrarsi nel tuo sistema. Le definizioni dei virus vengono aggiornate ogni ora così da garantirti sempre la massima sicurezza anche dai pericoli più recenti.

Una sicurezza che va oltre i soli virus e abbraccia anche la facilità di utilizzo e una navigazione più fluida: TotalAdBlock è uno strumento integrato che blocca gli annunci invadenti, mentre WebShield è sempre attivo per bloccare qualsiasi sito pericoloso, tentativo di phishing, truffa o minaccia online.

100% compatibile con Windows, Mac, Android e iOS con l'acquisto di una sola licenza puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi più importanti, con un ecosistema digitale unico, sicuro e sincronizzato e con la possibilità di acquistare funzioni aggiuntive se dovessi sentirne la necessità, come una VPN.

