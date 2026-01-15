Nessun risultato. Prova con un altro termine.
TotalAV Premium 2026 in offerta: antivirus totale a soli 19€

L'antivirus di TotalAV, uno dei migliori in circolazione, è in sconto al prezzo di 19€ invece di 99€. Ecco cosa include.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 15 gen 2026
Link copiato negli appunti

Proteggersi online è diventato indispensabile. Oggi non si tratta solo di difendere il computer da virus, ma di mettere al sicuro dati personali, password, operazioni bancarie online e identità digitale.

Proprio per rispondere a queste esigenze arriva la promozione di gennaio su TotalAV Premium 2026, la suite di sicurezza avanzata pensata per offrire una protezione a 360 gradi. L'offerta consente di ottenere la licenza annuale a un prezzo fortemente scontato: 19 euro invece di 99, con un risparmio immediato di 80 euro.

Vai all'offerta di TotalAV

Antivirus avanzato e protezione su più dispositivi: ecco TotalAV

TotalAV Premium integra un sistema di difesa in tempo reale capace di individuare e bloccare le minacce prima che possano causare danni. Il software analizza costantemente file scaricati, applicazioni in esecuzione e nuove installazioni, garantendo una sorveglianza continua senza rallentare il sistema. Virus, malware e tentativi di intrusione vengono neutralizzati in modo automatico.

Un altro aspetto rilevante è la versatilità della piattaforma. La soluzione è compatibile con i principali sistemi operativi - Windows, macOS, Android e iOS - e permette di proteggere più dispositivi con un solo abbonamento. La licenza inclusa nella promozione copre fino a tre dispositivi contemporaneamente, rendendola ideale per chi utilizza sia computer che smartphone o tablet.

A completare l'offerta, TotalAV mette a disposizione una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni dalla data di acquisto. Un'opportunità che consente di testare tutte le funzionalità senza impegno e richiedere il rimborso nel caso in cui il servizio non risponda alle proprie esigenze.

Per attivare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

