Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

TotalAV non è solo un antivirus: con 49€ hai un'intera suite di sicurezza

Antivirus, certo, ma anche VPN illimitata, password manager e molti altri strumenti: questo è TotalAV, ora scontato del 65%.
TotalAV non è solo un antivirus: con 49€ hai un'intera suite di sicurezza
Antivirus, certo, ma anche VPN illimitata, password manager e molti altri strumenti: questo è TotalAV, ora scontato del 65%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 15 ott 2025
Link copiato negli appunti

In questo periodo storico non si può minimamente sottovalutare l'importanza di dotarsi di un programma per la protezione e privacy online. I virus, le truffe informatiche e le violazioni dell'identità personale sono una minaccia costante, che solo alcuni software possono arginare efficacemente.

Uno di questi è TotalAV. Questo tool mette a disposizione in un unico pacchetto antivirus e VPN, insieme a molti altri strumenti. Una suite completa insomma, ora scontata del 65% al prezzo di 49€ invece di 149€: un risparmio netto di 100€. Vediamo nel dettaglio le sue funzionalità, che lo rendono uno dei migliori piani di sicurezza digitale sul mercato.

Vai all'offerta di TotalAV

Tutte i servizi inclusi nel piano di TotalAV

 

Per prima cosa, TotalAV offre una protezione in tempo reale contro virus, trojan, ransomware e phishing. Ma non si limita a questo, perché attraverso il sistema di scansione cloud zero-day riesce ad intercettare anche le minacce più recenti. Da menzionare anche la protezione PUA, che blocca i programma indesiderati, che potrebbero rallentare le prestazioni del computer.

Insieme all'antivirus, TotalAV dà la possibilità di utilizzare una VPN illimitata, dotata di crittografia militare e server in 90 Paesi. Tramite questa, è possibile navigare in maniera totalmente anonima e sbloccare contenuti geograficamente limitati, ovunque tu sia.

Ma non è finita qui: il pacchetto include altri strumenti aggiuntivi, come blocco dei cookie di tracciamento, monitoraggio delle violazioni e-mail, adblock per eliminare i fastidiosi annunci pubblicitari, pulizia del disco e password manager.

A livello di compatibilità, può essere utilizzato sia su PC Windows e Mac che su smartphone Android e iOS. Fino ad un massimo 8 dispositivi. Il tutto al prezzo di 49€ per un anno di utilizzo invece di 149€: per approfittare di questa promo basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Stop alle truffe online: i prodotti Avast sono in sconto del 70%
Antivirus

Stop alle truffe online: i prodotti Avast sono in sconto del 70%
TotalAV è scudo contro i virus e ossigeno per la privacy, a 1,59€/mese
Antivirus

TotalAV è scudo contro i virus e ossigeno per la privacy, a 1,59€/mese
TotalAV ti protegge dalle minacce del web a solo 1,59€/mese
Antivirus

TotalAV ti protegge dalle minacce del web a solo 1,59€/mese
Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese
VPN

Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese