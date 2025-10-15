TotalAV non è solo un antivirus: con 49€ hai un'intera suite di sicurezza

In questo periodo storico non si può minimamente sottovalutare l'importanza di dotarsi di un programma per la protezione e privacy online. I virus, le truffe informatiche e le violazioni dell'identità personale sono una minaccia costante, che solo alcuni software possono arginare efficacemente.

Uno di questi è TotalAV. Questo tool mette a disposizione in un unico pacchetto antivirus e VPN, insieme a molti altri strumenti. Una suite completa insomma, ora scontata del 65% al prezzo di 49€ invece di 149€: un risparmio netto di 100€. Vediamo nel dettaglio le sue funzionalità, che lo rendono uno dei migliori piani di sicurezza digitale sul mercato.

Tutte i servizi inclusi nel piano di TotalAV

Per prima cosa, TotalAV offre una protezione in tempo reale contro virus, trojan, ransomware e phishing. Ma non si limita a questo, perché attraverso il sistema di scansione cloud zero-day riesce ad intercettare anche le minacce più recenti. Da menzionare anche la protezione PUA, che blocca i programma indesiderati, che potrebbero rallentare le prestazioni del computer.

Insieme all'antivirus, TotalAV dà la possibilità di utilizzare una VPN illimitata, dotata di crittografia militare e server in 90 Paesi. Tramite questa, è possibile navigare in maniera totalmente anonima e sbloccare contenuti geograficamente limitati, ovunque tu sia.

Ma non è finita qui: il pacchetto include altri strumenti aggiuntivi, come blocco dei cookie di tracciamento, monitoraggio delle violazioni e-mail, adblock per eliminare i fastidiosi annunci pubblicitari, pulizia del disco e password manager.

A livello di compatibilità, può essere utilizzato sia su PC Windows e Mac che su smartphone Android e iOS. Fino ad un massimo 8 dispositivi. Il tutto al prezzo di 49€ per un anno di utilizzo invece di 149€: per approfittare di questa promo basta andare sul sito di TotalAV.

