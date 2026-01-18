TotalAV in offerta: VPN, antivirus e AdBlock a 1,59 euro al mese

La sicurezza online è più conveniente grazie alla promozione attualmente disponibile su TotalAV. Per un periodo limitato, è possibile attivare un pacchetto completo che unisce VPN, protezione antivirus e blocco delle pubblicità a un prezzo estremamente conveniente: solo 1,59 euro al mese, con uno sconto complessivo dell'80%.

Un'occasione pensata per chi desidera navigare in modo sicuro senza affrontare costi elevati. Ecco cosa include TotalAV.

Tutta la protezione digitale in un'unica soluzione con TotalAV

L'offerta TotalAV mette al centro la tutela della privacy online. La VPN integrata cripta la connessione e impedisce a soggetti esterni di intercettare dati sensibili come password, informazioni personali o cronologia di navigazione. Questo livello di protezione risulta particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, spesso esposte a rischi di sicurezza più elevati.

Oltre alla protezione dei dati, la VPN consente anche di aggirare i blocchi geografici. Grazie a una rete di oltre 50 server veloci distribuiti in diversi Paesi, è possibile cambiare virtualmente la propria posizione e accedere a contenuti online e piattaforme di streaming non disponibili nella propria area geografica.

Il pacchetto include anche l'antivirus TotalAV, progettato per rilevare e neutralizzare virus, malware e altre minacce digitali prima che possano causare danni ai dispositivi. A completare l'offerta c'è AdBlock, lo strumento che rimuove automaticamente banner e inserzioni invasive, rendendo la navigazione più fluida e pulita.

Con questa promozione, TotalAV raggiunge il prezzo più basso dell'anno: 1,59 euro al mese per il primo anno di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.