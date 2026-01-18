Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

TotalAV in offerta: VPN, antivirus e AdBlock a 1,59 euro al mese

Con TotalAV puoi avere protezione e privacy digitale in un'unica soluzione, ora scontata dell'80% al prezzo di 19€ per un anno.
TotalAV in offerta: VPN, antivirus e AdBlock a 1,59 euro al mese
Con TotalAV puoi avere protezione e privacy digitale in un'unica soluzione, ora scontata dell'80% al prezzo di 19€ per un anno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 18 gen 2026
Link copiato negli appunti

La sicurezza online è più conveniente grazie alla promozione attualmente disponibile su TotalAV. Per un periodo limitato, è possibile attivare un pacchetto completo che unisce VPN, protezione antivirus e blocco delle pubblicità a un prezzo estremamente conveniente: solo 1,59 euro al mese, con uno sconto complessivo dell'80%.

Un'occasione pensata per chi desidera navigare in modo sicuro senza affrontare costi elevati. Ecco cosa include TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

Tutta la protezione digitale in un'unica soluzione con TotalAV

L'offerta TotalAV mette al centro la tutela della privacy online. La VPN integrata cripta la connessione e impedisce a soggetti esterni di intercettare dati sensibili come password, informazioni personali o cronologia di navigazione. Questo livello di protezione risulta particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, spesso esposte a rischi di sicurezza più elevati.

Oltre alla protezione dei dati, la VPN consente anche di aggirare i blocchi geografici. Grazie a una rete di oltre 50 server veloci distribuiti in diversi Paesi, è possibile cambiare virtualmente la propria posizione e accedere a contenuti online e piattaforme di streaming non disponibili nella propria area geografica.

Il pacchetto include anche l'antivirus TotalAV, progettato per rilevare e neutralizzare virus, malware e altre minacce digitali prima che possano causare danni ai dispositivi. A completare l'offerta c'è AdBlock, lo strumento che rimuove automaticamente banner e inserzioni invasive, rendendo la navigazione più fluida e pulita.

Con questa promozione, TotalAV raggiunge il prezzo più basso dell'anno: 1,59 euro al mese per il primo anno di utilizzo.

Vai all'offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

TotalAV Premium 2026 in offerta: antivirus totale a soli 19€
Antivirus

TotalAV Premium 2026 in offerta: antivirus totale a soli 19€
TotalAV Premium 2026 in offerta: con 80€ di sconto ti offre protezione totale
Antivirus

TotalAV Premium 2026 in offerta: con 80€ di sconto ti offre protezione totale
Antivirus, VPN e molto altro: con Avast Ultimate si naviga più sicuri (-70%)
VPN

Antivirus, VPN e molto altro: con Avast Ultimate si naviga più sicuri (-70%)
Protezione digitale: attiva TotalAV Premium e risparmia 80 $
Antivirus

Protezione digitale: attiva TotalAV Premium e risparmia 80 $