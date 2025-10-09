Nessun risultato. Prova con un altro termine.
TotalAV è scudo contro i virus e ossigeno per la privacy, a 1,59€/mese
Vuoi proteggerti dalle minacce del web e rendere la tua navigazione veramente privata? TotalAV è la soluzione e ora costa l'80% in meno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 9 ott 2025
Sono due i problemi principali quando si naviga sul web: i virus sempre pronti a infestare dispositivi e sistemi operativi e le aziende che monitorano le attività online. Per risolvere entrambe le cose si può optare per un tool come TotalAV.

In sostanza, questo software racchiude in sè tre strumenti essenziali: antivirus, VPN e adblock. In un colpo solo avrai protezione informatica, privacy online esiti senza più fastidiosi annunci. E tutto questo è in sconto dell'80% al prezzo di 1,59€ al mese. Vediamo più da vicino ora le funzionalità di TotalAV.

Un software all in one: scopri TotalAV in promozione

Non è semplice trovare delle soluzioni esaustive per la cybersecurity. TotalAV però è esattamente questo: uno scudo che ti protegge ogni giorno. Innanzitutto con il suo antivirus, con protezione in tempo reale contro malware, trojan, tentativi di phishing e ransomware. Le sue scansioni giornaliere e cloud zero-day sono efficace, e non rallentano il sistema.

C'è poi la VPN illimitata, dotata di crittografia di livello militare e protocolli che garantiscono sicurezza e prestazioni elevate. Insieme alla protezione contro le perdite DNS. La sua grande peculiarità? Ti permetterà di visitare siti stranieri quando sei in Italia senza i blocchi geografici, e viceversa quando sei all'estero per i contenuti del web italiano. Questo è possibile grazie alla rete server di TotalAV presente in oltre 90 Paesi.

Da menzionare infine l'adblock: attivandolo, eliminerai le pubblicità dalla tua esperienza su Internet.

Approfitta ora dello sconto dell’80% per un anno di TotalAV: il prezzo è di 19€ invece di 99€. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di TotalAV.

