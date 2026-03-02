Sicurezza online al miglior prezzo: a marzo 60% di sconto sui prodotti Avast

I prodotti per la sicurezza online di Avast beneficiano di uno sconto del 60% in questo mese di marzo, con prezzi a partire da 29,20 euro. L'offerta riguarda la licenza annuale, con la possibilità di scegliere se coprire un unico dispositivo o fino a un massimo di dieci device con una singola licenza (sia Premium Security che Ultimate sono disponibili per PC Windows, Mac, Android e iPhone/iPad).

Ecco come cambiano i prezzi delle licenze annuali scontate del 60%.

Licenza 1 dispositivo

Premium Security: 29,20 euro per il primo anno (l'equivalente di 2,43 euro al mese) invece di 72,99 euro; si rinnova a 72,99 euro

per il primo anno (l'equivalente di 2,43 euro al mese) invece di 72,99 euro; si rinnova a 72,99 euro Ultimate: 41,99 euro per il primo anno (l'equivalente di 3,50 euro al mese) invece di 104,99 euro; si rinnova a 104,99 euro

Licenza 10 dispositivi

Premium Security: 37,60 euro per il primo anno (l'equivalente di 3,13 euro al mese) invece di 93,99 euro; si rinnova a 93,99 euro

per il primo anno (l'equivalente di 3,13 euro al mese) invece di 93,99 euro; si rinnova a 93,99 euro Ultimate: 51,99 euro per il primo anno (l'equivalente di 4.33 euro al mese) invece di 129,99 euro; si rinnova a 129,99 euro

Inoltre, entrambi i pacchetti godono di una garanzia di rimborso di 30 giorni: nell'eventualità che il servizio non sia di proprio gradimento, dunque, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Le funzioni dei pacchetti Premium Security e Ultimate

Avast Premium Security e Ultimate condividono diverse funzioni, tra cui il nuovo assistente Avast per rilevare le truffe sul web, il blocco di virus e malware, la protezione dai siti di phishing, dai siti web falsi e dal ransomware, nonché il monitoraggio della sicurezza delle reti Wi-Fi a cui ci si collega e il blocco degli attacchi che avvengono con accesso remoto da PC.

A questi il piano Ultimate aggiunge tre funzionalità proprietarie: SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack. SecureLine VPN offre un livello più alto di privacy e sicurezza online, Cleanup Premium pulisce e ottimizza le prestazioni del proprio personal computer, mentre AntiTrack garantisce la protezione dell'identità online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.