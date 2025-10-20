Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

TotalAV: antivirus con privacy e zero annunci in sconto di 100€

TotalAV, uno dei migliori antivirus online, ora costa 100€ in meno: 49€ invece di 149€. Include anche VPN illimitata e adblock.
TotalAV: antivirus con privacy e zero annunci in sconto di 100€
TotalAV, uno dei migliori antivirus online, ora costa 100€ in meno: 49€ invece di 149€. Include anche VPN illimitata e adblock.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 20 ott 2025
Link copiato negli appunti

Tra gli antivirus in commercio, ce n'è uno pluripremiato che include anche altri strumenti in grado di garantire privacy e un'esperienza web priva di annunci: stiamo parlando di TotalAV.

Questo strumento garantisce protezione in tempo reale da tutte le principali minacce informatiche, con comptabilità multipiattaforma. Tutto questo al prezzo di 49€ invece di 149€ per un periodo limitato. Andiamo a scoprire TotalAV nel dettaglio.

Vai all'offerta di TotalAV

Cosa include l'antivirus di TotalAV

TotalAV tutela la tua protezione informatica, identità digitale e acquisti online. In che modo? Fornendoti una protezione in tempo reale sempre efficace: le minacce vengono bloccate prima che possano compromettere il tuo sistema. Inoltre, grazie alle scansioni cloud zero-day, questo tool protegge anche dai virus più recenti.

TotalAV offre però molto altro. A partire dalla VPN illimitata, che cripta i dati di navigazione e garantisce l'anonimato online. E grazie ai server sparsi in oltre 90 Paesi, permette di sbloccare i siti esteri quando sei in Italia e viceversa.

E poi ci sono molti altri strumenti, come ad esempio l'adblock, tool in grado di eliminare le pubblicità invasive e pop-up. Finalmente tornerai ad un'esperienza web più pulita. Da menzionare anche il password manager per la gestione sicura delle credenziali.

Compatibile con Windows, Mac, Android e IOS, TotalAV consente di essere utilizzato su fino a 8 dispositivi con un singolo account. Tutto questo a soli 19€  invece di 99€ per un anno, con garanzia di rimborso a 30 giorni e possibilità di disabilitare il rinnovo quando vuoi. Per l'attivazione basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all'offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Protezione dal phishing: risparmia fino al 70% sui prodotti Avast
Antivirus

Protezione dal phishing: risparmia fino al 70% sui prodotti Avast
TotalAV non è solo un antivirus: con 49€ hai un'intera suite di sicurezza
Antivirus

TotalAV non è solo un antivirus: con 49€ hai un'intera suite di sicurezza
Stop alle truffe online: i prodotti Avast sono in sconto del 70%
Antivirus

Stop alle truffe online: i prodotti Avast sono in sconto del 70%
TotalAV è scudo contro i virus e ossigeno per la privacy, a 1,59€/mese
Antivirus

TotalAV è scudo contro i virus e ossigeno per la privacy, a 1,59€/mese