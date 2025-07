Total VPN: il prezzo più basso per il pacchetto di sicurezza online più veloce di sempre

Prezzo in offerta

L’offerta a 1,59€ al mese rappresenta il prezzo più basso dell’anno, con un risparmio fino a 80€ sul prezzo standard per il pacchetto completo di VPN, antivirus e Adblock. L’abbonamento è rinnovabile automaticamente e modificabile in qualsiasi momento dall’area personale.

VPN ultraveloce e crittografia avanzata

Total VPN protegge la navigazione crittografando tutto il traffico Internet, nascondendo le attività online da hacker e terzi indesiderati. Su reti Wi-Fi pubbliche — come quelle di caffè, aeroporti o hotel — la connessione resta al sicuro, impedendo intercettazioni di password o dati bancari.

Grazie alla tecnologia di crittografia avanzata, la VPN di Total agisce come un vero e proprio “mantello dell’invisibilità” online, mantenendo riservate tutte le attività sul web e proteggendo la privacy personale.

Accesso a contenuti con restrizioni geografiche

Con Total VPN è possibile aggirare blocchi geografici e restrizioni imposte da governi o datori di lavoro. Che si tratti di video su YouTube bloccati, siti web oscurati o servizi di streaming non disponibili in Italia, la VPN consente di connettersi a server in decine di Paesi, garantendo libertà totale di accesso ai contenuti preferiti.

Sicurezza completa: antivirus e Adblock inclusi

L’offerta Total VPN non si limita alla sola navigazione sicura: include antivirus gratuito per proteggere i dispositivi da malware, trojan e altre minacce online, oltre a un blocco annunci integrato per eliminare pop-up fastidiosi e potenzialmente dannosi.

Questa combinazione rende Total VPN una suite completa per la sicurezza online, capace di prevenire infezioni e migliorare l’esperienza di navigazione.

Protezione multi-dispositivo e rete globale

Total VPN offre protezione su tutti i dispositivi: computer desktop, laptop, smartphone e tablet. Le app intuitive permettono di configurare la VPN in pochi passaggi su Windows, Mac, iOS e Android.

La rete globale di oltre 50 server superveloci è distribuita in Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania, consentendo di scegliere la posizione virtuale ideale per ottimizzare la connessione o accedere a contenuti di altri Paesi.

Per conoscere l'offerta completa di TotalAV clicca qui.