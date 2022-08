Torrent & VPN: quale servizio scegliere

Le Virtual Private Network offrono diversi tipi di vantaggi e, tra di essi, figura la possibilità di scaricare torrent in totale sicurezza.

I servizi P2P infatti sono una pratica utile per lo scambio di file (non per forza illegali) che comportano una serie di rischi a livello di privacy. Queste attività infatti, a causa dell'ampio utilizzo di banda, possono essere individuate e bloccate dagli ISP.

Ciò significa che, per utilizzare i client torrent senza problemi, è necessario mascherare la propria attività online. E qui entrano in gioco le VPN che, sotto questo punto di vista, sono ideali.

Quanto detto sinora però resta vincolato al servizio a cui ci si affida: non tutte le VPN infatti, possono essere utilizzate in tal senso.

Le velocità infatti, non devono appesantire download e upload di dati, mentre il livello di sicurezza deve offrire adeguati standard. In questo senso, HMA rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato.

Torrent e non solo: tutti i vantaggi di questo servizio

HMA riesce a distinguersi dai tanti prodotti del settore grazie a prestazioni che non vanno ad appesantire il traffico. Con più di 1.040 server, sparsi in 290 location disponibili in 210 diversi paesi, l'infrastruttura di questa VPN permette di evitare sovraccarichi.

I server in questione hanno velocità pari a 20 Gbps e, di questi, ben 160 sono ottimizzati per lo streaming e altre attività ad alto consumo di banda.

Caratteristiche ideali per il download di torrent, ma apprezzabili anche per qualunque altra attività online. Anche la sicurezza, grazie alla crittografia AES 256-bit, abbinata a una severa politica no log, rende HMA una piattaforma tra le più apprezzate del settore.

Una serie di caratteristiche completate poi da un rapporto prezzo-qualità molto interessante. Con la sottoscrizione da 24 mesi infatti, è possibile ottenere il 73% di sconto sul prezzo di listino. Di fatto, HMA viene a costare solo 2,99 euro al mese.

