Tornano gli sconti Keliweb al 50%: ora è il turno del piano KeliPro

Non appena pensavi di averle viste tutte, ecco che tornano gli imperdibili sconti al 50% di Keliweb. E questa volta, i protagonisti sono due piani che hanno già conquistato il cuore di utenti, professionisti, piccole e medie imprese, startup e persino agenzie di comunicazione: KeliPro e il piano ottimizzato WordPress Play. Nonostante si tratti di servizi differenti, c'è un punto in comune: sono entrambi destinati a professionisti e non vedono l'ora di spiegarti il perché. Curioso?

KeliPro, hosting condiviso per i professionisti

Sei alla ricerca di un hosting condiviso in grado di offrirti tutto ciò di cui hai bisogno senza svuotare il portafoglio? Allora non puoi non conoscere il KeliPro, uno dei servizi più richiesti sul sito di Keliweb. Questo hosting è la soluzione perfetta per i piccoli professionisti che vogliono unire un prezzo competitivo con un quantitativo di risorse in grado di supportare un sito web professionale in rampa di lancio.

Inoltre, gestirlo è facilissimo grazie alla presenza di cPanel, il pannello di controllo dei servizi Linux. Che tu debba creare il sito web di una web agency, di una startup o di una piccola e media impresa, il KeliPro è la scelta giusta per te. E se hai già un nome conosciuto e un pubblico consistente a cui rivolgerti, questo hosting può essere la soluzione perfetta anche per il tuo sito personale.

Queste le principali risorse incluse nel piano hosting KeliPro:

Dominio .it gratis

10 GB SSD Spazio Web

50 Caselle Email

5 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

SiteBuilder

Supporto Tecnico h24

A partire da oggi e per un periodo di tempo limitato puoi acquistare KeliPro, servizio di hosting condiviso professionale, con il 50% di sconto, pari a 21,45 euro per l'intero anno. L’offerta è valida per il primo anno e per nuove attivazioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.