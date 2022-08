Torna la Serie A di calcio e Huawei aggiorna la sua AppGallery per i suoi clienti

Il 2022 è un anno un po’ insolito per la stagione calcistica: campionato in partenza in piena estate. E se c’è chi approfitta di essere in vacanza per staccare anche dagli appuntamenti con la propria squadra del cuore, sono tantissimi gli italiani che non rinunciano a sostenere i propri colori anche in vacanza. Ecco allora che tutta la tecnologia Huawei va in supporto di chi vuole rimanere aggiornato sulle partite, sulle news di calciomercato e partire alla grande con la propria squadra virtuale di Fantacalcio anche sotto l’ombrellone, con l’occasione di vincere tanti premi per chi scarica le applicazioni a partire dal 23 agosto.

Segui tutte le partite in mobilità con Huawei

Per guardare i match o seguire gli highlight con i migliori goal già dalle prime giornate sono disponibili su HUAWEI AppGallery, lo store di applicazioni firmato Huawei:

DAZN è il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, permette di seguire i maggiori eventi sportivi, compreso il calcio internazionale, anche da due dispositivi contemporaneamente.

SkyGo è l'app che permette di seguire in mobilità rigori, derapate e tante sfide sportive, ma anche tanti show, film e serie TV, per accontentare gli sportivi, ma anche il resto della famiglia in vacanza.

NOW offre su mobile e tablet un catalogo di film sempre nuovi con oltre 1000 titoli e prime grandi visioni per avere sempre con sé gli show più amati da tutta la famiglia.

RaiPlay è l'app che offre la possibilità di seguire tantissime trasmissioni televisive on demand e live con accesso a tutta la programmazione di intrattenimento e informazioni di 14 canali tv Rai. Con un catalogo organizzato per tipologie e generi è semplicissimo trovare i propri contenuti d'interesse e guardarli in qualunque momento.

Mediaset Infinity mette insieme ai programmi gratuiti delle reti Mediaset, tanto cinema e serie TV oltre al calcio di Infinity + che include le partite di UEFA Champions League.

Tuttocampo è l'app che consente di avere a portata di smartphone tutto il calcio dilettantistico con risultati in tempo reale insieme a classifiche, marcatori, rose e notizie di tutti campionati d'Italia, dalla Serie A fino alle categorie minori, passando per il calcio femminile e il calcio a 5.

E per tutti coloro che oltre a seguire il campionato hanno creato la propria squadra ideale, schierando i propri campioni del cuore, gestire il Fantacalcio sarà semplice e veloce anche in mobilità con le migliori app di HUAWEI AppGallery:

Leghe Fantacalcio è l’app originale di Fantacalcio italiano e la più completa piattaforma di gioco per Leghe private esistente sul mercato che permette non solo di gestire la propria Lega insieme agli amici, ma anche di ricevere aggiornamenti in tempo reale su classifiche, calendari e molto altro.

Fantacalcio la guida per asta corre in aiuto con informazioni live direttamente su smartphone o tablet a tutti i fantallenatori che stanno per creare la propria rosa per il nuovo campionato.

Calciomercato.com è l'applicazione che, oltre ad aggiornare gli utenti con news e update sugli ultimi colpi di mercato, fornisce aggiornamenti sulle partite con dirette testuali, da seguire con tranquillità da tutti gli smartphone e tablet HMS, su tutte le partite del mondo.

Tutto Mercato Web è l'app che permettere di rimanere aggiornati su tutte le notizie di calciomercato in tempo reale.

Il calcio è passione e si sa, l’attaccamento ai colori della propria squadra del cuore non va mai in vacanza. Ecco perciò le applicazioni dedicate ai tifosi delle maggiori squadre. Sono infatti disponibili anche le applicazioni di diversi siti di informazione sportiva dedicata a ciascuna squadra di Serie A. Tutte queste app, insieme a quelle dedicate ad altre squadre italiane, permettono ai tifosi di rimanere sempre aggiornati sulle novità dei club e di sostenerli anche a distanza.