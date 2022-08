Huawei Apps UP: 200.000$ per i migliori Huawei Developer

Huawei cerca i migliori sviluppatori europei e questa chiamata all'azione vale ben 200 mila dollari. Questo, infatti, è il montepremi messo a disposizione per il contest Apps UP 2022, dedicato a tutti coloro i quali sapranno mettere le proprie idee e creazioni al servizio dell'utenza Huawei di tutto il mondo.

Huawei Apps UP 2022

I premi saranno riconosciuti all'interno delle seguenti categorie:

Best App,

Best Game,

Best Social Impact,

Tech women’s,

Student innovation,

Best HMS innovation,

All scenario coverage e

Honorable mention.

Tutto quel che occorre fare è creare un account Huawei Developer, integrare i kit HMS e candidare la propria app al concorso QUI. A disposizione vi saranno non soltanto i premi del contest, ma anche l'esposizione di fronte ad una community da 730 milioni di utenti.

Un concorso fatto di creatività e di perizia, insomma, dove le idee e la competenza devono andare di pari passo e tradursi in codice a disposizione della comunità degli utenti Huawei. Ad emergere sarà il mix migliore tra l'intuizione giusta, il miglior UX design e la sapiente realizzazione, quest'ultima veicolata dagli HMS Core e dalle best practice nel lavoro di codifica.

"Le app premiate", aggiunge Huawei, "otterranno visibilità a livello globale e gli sviluppatori avranno la possibilità di partecipare a coaching e workshop esclusivi gestiti dai migliori esperti Huawei, portare il proprio prodotto sul mercato più rapidamente grazie al supporto tecnico dedicato ed entrare a far parte della community di sviluppatori Huawei". Non soltanto un contest per cercare i migliori developer, insomma, ma una vera e propria piattaforma per offrire visibilità e download alle app che meglio sapranno farsi apprezzare su questa importante vetrina.

Le candidature possono essere avanzate fino al 9 ottobre; dal 10 ottobre al 7 novembre saranno selezionate le 30 migliori creazioni da parte di una giuria di esperti; dall'8 novembre al 20 novembre vi sarà la votazione pubblica online per la selezione dei vincitori. Le app ed i developer che la spunteranno saranno ufficializzati entro il mese di dicembre 2022.

"Un concorso globale per l'innovazione delle app organizzato da Huawei per ispirare gli sviluppatori a creare app innovative compatibili con HMS Core": Apps UP 2022 rappresenta un'occasione utile e coinvolgente per creare un rapporto vivo con la community degli sviluppatori, far conoscere loro le opportunità del mondo HMS e arricchire una piattaforma densa di opportunità. Sul piatto, fin da subito, 200 mila dollari, ma è solo l'inizio di un percorso che per le app vincitrici potrà significare anche molto di più.

Qui sono disponibili tutti i dettagli relativi al concorso, compresi i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione delle app.