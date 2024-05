Torna la PROMO 250 euro in Buoni Regalo Amazon di Crédit Agricole

Le opportunità di risparmio vanno sempre prese in considerazione, soprattutto in questo periodo storico così complesso. Crédit Agricole, in questo, si è messa in mostra per la sua offerta esclusiva. Partiamo dal canone di tenuta conto: per i primi 9 mesi non lo paghi. Invece, se sei un Under 35, non lo pagherai finché non compi 35 anni. La parte migliore è la PROMO 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Se vuoi sapere come funziona, continua a leggere.

PROMO 250 euro in Buoni Regalo Amazon di Crédit Agricole: i dettagli

Per aderire all’attuale offerta, devi aprire il conto Crédit Agricole e inserire il codice promozionale VISA. Non solo avrai il canone zero, ma potrai anche ricevere fino a 100€ in Buoni Amazon. Per arrivare a 250 euro, devi invitare i tuoi amici a fare altrettanto. Siccome il limite massimo è di 6 amici, e per ognuno di loro guadagnerai 25 euro di buoni, ecco che si materializzano i rimanenti 150 euro.

Non finisce qui! È disponibile anche il Conto Deposito di Crédit Agricole, il quale ti offre tassi di interesse competitivi, che arrivano fino al 4% annuo lordo. Una vera manna per far fruttare i tuoi risparmi.

Inoltre, tramite l’app Crédit Agricole, hai il controllo totale sul tuo denaro. Pagamenti in tempo reale, gestione delle spese, sicurezza della carta di debito: tutto è a portata di mano.

La carta di debito legata al conto è protetta da misure di sicurezza all’avanguardia. Puoi “metterla in pausa” o bloccarla con un click, se è necessario. E se hai bisogno di un aiuto, il tuo consulente personale è sempre pronto ad assisterti, sia online che in filiale.

È arrivato il momento di decidere: sottoscrivere la PROMO 250 euro in Buoni Regalo Amazon, il canone zero e il conto deposito oppure passare oltre. Pensaci bene, perché questa è un’opportunità davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.